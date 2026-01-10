聽新聞
橘世代／【與AI共老】AI當夥伴 缺乏倫理防護機制

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
國衛院國家高齡研究中心執行長許志成認為，AI系統一定要有保護機制，防止負面傷害。本報資料照片
國衛院國家高齡研究中心執行長許志成認為，AI系統一定要有保護機制，防止負面傷害。本報資料照片

根據聯合報「ＡＩ陪伴與孤獨感」線上調查，百分之四十四點六的受訪者曾與ＡＩ聊天，百分之廿三點五的人曾將ＡＩ作為情感支持或傾訴對象，顯示生成式ＡＩ已不只停留在查詢與工作輔助，而逐步進入情緒與心理層面。

科技是否真能承接孤獨？國家衛生研究院國家高齡研究中心執行長許志成指出，「ＡＩ或許可以扮演陪伴者，但不可能成為孤獨感唯一的解方。」他特別提醒，若缺乏適當的倫理防護，ＡＩ陪伴反而可能帶來風險。國外曾發生青少年向ＡＩ傾訴情緒，卻走向極端的案例，暴露出ＡＩ缺乏「倫理防護」的風險。

「ＡＩ系統一定要有防護機制。」許志成表示，國衛院正與地方政府合作，建立安全轉介設計，當ＡＩ偵測到自傷或高風險關鍵字時，須即時引導使用者連結專業輔導或通報系統。

科技落差也是現實挑戰。為突破數位落差，國衛院正嘗試將數位遊戲結合電視介面，讓偏鄉長者也能參與互動與訓練，盼能在明年推動試行。

當孤獨逐漸成為普遍經驗，企業也必須思考：人們真正需要的，是什麼？小樹屋品牌長黃逸寧表示，無人管理空間在設計上，會特別留意單獨使用者的感受，「如果一個人前來使用，希望整個過程不會感到緊張或不安。」她表示，相關考量會反映在網頁介面、實體空間動線與氛圍上，目的是降低陌生與不安全感，讓使用者能更專注於原本要完成的事情。

