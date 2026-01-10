美國飲食指南大轉彎！建議吃紅肉、全脂奶 衛福部：台版參考重訂

美國公布最新飲食指南，一改過去營養師呼籲民眾少吃紅肉及全脂牛奶的建議，把紅肉列為主要蛋白質來源，並呼籲民眾食用全脂乳製品，引發討論。國內營養師指出，紅肉已被證實會增加罹患大腸癌風險，全脂牛奶則含有飽和脂肪熱量，建議台灣不必跟進。衛福部長石崇良說，將參考美國作法重新修訂國內指南，預計今年第二季上路。

營養師公會全聯會副理事長黃翠華說，各國飲食習慣不同，美國營養指南未必適合台灣，且美國最新飲食指南內容，與學術研究結果相悖，多項流行病學研究結果顯示，攝取過量紅肉，恐導致大腸癌風險增加，且紅肉含有飽和脂肪酸，美國指引一方面建議每日來自飽和脂肪熱量不超過一成，又說攝取紅肉不必限制，形同「自打嘴巴」。

黃翠華說，全脂乳品也含有飽和脂肪，且攝取過量動物性蛋白質，會導致血液呈現酸性，造成鈣質溶出，加劇骨質疏鬆，民眾須留意攝取量，她仍建議，依國健署「我的餐盤」建議，每日攝取一點五至二份乳品類為限。

石崇良說，國健署定期更新國內「每日飲食指南」，近期恰逢指南更新時期，去年底已預告修訂草案，因應美國最新指南出爐，將邀專家討論是否將其納入我國指引中。

國健署指出，將以我國飲食型態與不同年齡與族群的需求，審慎研議新版飲食指南，並加強宣導與推廣。