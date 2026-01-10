聽新聞
0:00 / 0:00

美國飲食指南大轉彎！建議吃紅肉、全脂奶 衛福部：台版參考重訂

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

美國公布最新飲食指南，一改過去營養師呼籲民眾少吃紅肉及全脂牛奶的建議，把紅肉列為主要蛋白質來源，並呼籲民眾食用全脂乳製品，引發討論。國內營養師指出，紅肉已被證實會增加罹患大腸癌風險，全脂牛奶則含有飽和脂肪熱量，建議台灣不必跟進。衛福部長石崇良說，將參考美國作法重新修訂國內指南，預計今年第二季上路。

營養師公會全聯會副理事長黃翠華說，各國飲食習慣不同，美國營養指南未必適合台灣，且美國最新飲食指南內容，與學術研究結果相悖，多項流行病學研究結果顯示，攝取過量紅肉，恐導致大腸癌風險增加，且紅肉含有飽和脂肪酸，美國指引一方面建議每日來自飽和脂肪熱量不超過一成，又說攝取紅肉不必限制，形同「自打嘴巴」。

黃翠華說，全脂乳品也含有飽和脂肪，且攝取過量動物性蛋白質，會導致血液呈現酸性，造成鈣質溶出，加劇骨質疏鬆，民眾須留意攝取量，她仍建議，依國健署「我的餐盤」建議，每日攝取一點五至二份乳品類為限。

石崇良說，國健署定期更新國內「每日飲食指南」，近期恰逢指南更新時期，去年底已預告修訂草案，因應美國最新指南出爐，將邀專家討論是否將其納入我國指引中。

國健署指出，將以我國飲食型態與不同年齡與族群的需求，審慎研議新版飲食指南，並加強宣導與推廣。

國健署 營養師 美國 蛋白質 大腸癌 石崇良 骨質疏鬆

延伸閱讀

急症處置、急診及時手術健保加成 估增支1.54億點

傳中榮廠商進開刀房執刀 衛福部長：院方有訂SOP、實情下周說明

被批「硬拗」有少子女化辦公室 石崇良回應黃國昌：已轉型到政院層級

影／「少子女化辦公室」羅生門 石崇良：已轉型到政院層級

相關新聞

苗栗醫院急重症大樓延宕16年 拚6月開工

苗栗縣醫療資源缺乏，衛福部苗栗醫院2010年規畫興建急重症醫療大樓，經多次流標中止，2024年修改規畫，合併急重症、放射...

美國飲食指南大轉彎！建議吃紅肉、全脂奶 衛福部：台版參考重訂

美國公布最新飲食指南，一改過去營養師呼籲民眾少吃紅肉及全脂牛奶的建議，把紅肉列為主要蛋白質來源，並呼籲民眾食用全脂乳製品...

台灣燈會在嘉義…神木主燈21公尺高 小提燈「喔熊馬」亮相

二○二六台灣燈會即將於三月三日至十五日，在嘉義登場。主燈「光沐─世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」昨搶先亮相。今年主燈...

環團：碳封存環評揭露資訊 才能化解疑慮

ＣＣＳ場址開發不分規模，無論是試驗型還是商轉，都要環評，引發業者疑慮。不過環境品質文教基金會董事長謝英士直言，碳封存是政...

新增碳封存實施環評 台電憂多一道管制延宕開發

環境部去年底預告修法，要求不分規模的碳封存開發行為都必須實施環評，昨邀專家學者、業者共同舉辦草案研商會。台電憂心，若碳封...

新聞眼／中央效率牛步 苗栗綠營選將也感慨

苗栗縣醫療資源不足，鄉親遇急重症常要遠赴外縣市就醫，承受舟車勞頓之苦，衛福部苗栗醫院籌建急重症中心卻多次流標，導致規畫「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。