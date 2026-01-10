聽新聞
台灣燈會在嘉義…神木主燈21公尺高 小提燈「喔熊馬」亮相

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
今年台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」由設計師林佳葦（圖）創作，首度結合今年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，以喔熊騎在木馬上做為造型。記者許正宏／攝影
二○二六台灣燈會即將於三月三日至十五日，在嘉義登場。主燈「光沐─世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」昨搶先亮相。今年主燈有別於以往的生肖設計，而是以阿里山神木為靈感延伸，打造沉浸式聲光劇場體驗；小提燈則是結合今年生肖「馬」、台灣觀光代言人「喔熊」等兩種動物，打造出喔熊騎在木馬造型。

觀光署表示，今年台灣燈會主題為「光躍台灣．點亮嘉義」，總計規畫一個主燈，二個副燈，廿三個主題展區，共展六百多個作品，將於三月三日元宵節當日晚間七時開燈，預估燈會十三天將湧入上千萬人潮。

今年主燈「光沐─世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作。其整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達廿一公尺的主體如同矗立山林之巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成。

只見主燈上半部以圓形環圈設計，象徵山巒間冉冉升起的太陽，並以太陽、神木與水霧做為核心意象，融合聲光藝術、數位製造與新媒體創作，打造沉浸式聲光劇場體驗。

主燈下方螢幕結合上方燈光視覺展演，從「世界的阿里山」視角出發，見證台灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程。

除了主燈外，今年還有瑪利歐親子專區，日本青森睡魔也將在燈會期間亮相，打造融入台灣元素的大型睡魔燈籠。

至於今年的小提燈，則是突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型。觀光署表示，小提燈木馬底部設計成收納空間，除了可以當作小提燈使用，也可將文具、糖果或小飾品放置其中。

台灣燈會 嘉義 阿里山 觀光 觀光署 元宵節

