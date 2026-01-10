環團：碳封存環評揭露資訊 才能化解疑慮

ＣＣＳ場址開發不分規模，無論是試驗型還是商轉，都要環評，引發業者疑慮。不過環境品質文教基金會董事長謝英士直言，碳封存是政府認爲工業減碳的有效手段，有必要釐清這項手段將產生怎樣的環境衝擊，光電之所以惹議，就是因為資訊不透明，若碳封存場址實施環評，資訊揭露、公眾意見也能參與進來，能消除民眾疑慮。

謝英士表示，光電引發爭議，就是因為資訊不透明，一開始未進行政策環評，更為此動了很多法規，門開太廣，導致現在變成一個大麻煩、爛攤子。

他認為，大眾對碳封存的疑慮恐怕不亞於太陽光電，有了環評機制，資訊就必須適度揭露，公眾意見也能參與進來，較能有公眾信任基礎，環境部方向自己是認同的，呼籲台電、中油開發單位的觀念要調整，國營事業配合國家淨零政策的過程，更應該具備環境意識，才能起帶頭作用。

至於環評是否應排除試驗計畫？謝英士說，難道試驗就沒有風險、沒有利害關係人嗎？只要是往地底下探鑽就跟周邊地質有關，周遭也有一定的風險，怎麼只是因為名詞、規模不同，就排除環評？

台大地質科學系教授郭陳澔表示，國際上普遍做法是開發單位提交完整計畫書給主管機關，審查不同項目、洩漏緊急應變措施等，同意開發行為是安全的才會核發許可證，台灣還要走環評程序，算相對嚴謹。

他也贊同碳封存開發行為應實施環評。郭陳澔認為，若透過相對嚴謹的審查機制，讓民眾可以安心，是一件好事。