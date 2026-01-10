聽新聞
0:00 / 0:00

新增碳封存實施環評 台電憂多一道管制延宕開發

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
中油公司計畫在苗栗縣通霄鎮梅南里地區打造碳封存CCS試驗場域。圖／聯合報系資料照片
環境部去年底預告修法，要求不分規模的碳封存開發行為都必須實施環評，昨邀專家學者、業者共同舉辦草案研商會。台電憂心，若碳封存場址實施環評，等於多加一道管制程序，恐導致時程延宕，也有人發言建議試驗性計畫應排除環評。

環境部則強調，二氧化碳捕捉後封存（ＣＣＳ）遇到最大課題是找到適合場址、化解民眾疑慮跟碳捕捉來源，做好環評，按管理辦法申請，對推動工作比較順。

環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案，考量碳封存可能有洩漏、地質安全、地下水汙染等環境影響，應於開發前先充分評估等，以預防開發行為產生不良影響，因此未來不分規模的碳封存開發行為都必須實施環評。

台電表示，氣候變遷法已納入規範，甚至比環評內容更為細緻，但若同時有環評法、氣候變遷法兩道管制程序，行政作業花五、六年，程序完備再發包又花了二、三年，資訊早已落後，盼能合併審查。此外，試驗型計畫已有許多國外參考案例，主要影響是判斷地質條件是否能承受，而非封存量體，應排除環評。

碳捕存再利用協會秘書長呂慶慧也說，環評目的在於預防或降低對環境有影響的大型開發活動，建議可透過專案審查或分級管理，若只是試驗計畫也要環評，恐怕會有過多行政負擔。

不過台大環工所兼任助理教授劉銘龍認為，二氧化碳封存場址不分規模均應環評，主要是希望透過公開、透明程序，與當地居民溝通，取得社會的信任，以避免重蹈光電開發的覆轍。另因環境部今年會提出碳封存政策環評，釐清碳封存場的重大環境影響議題，未來個案環評審查時，應不至於有進入二階環評的情形，也就不會有耽誤開發期程的問題。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，目前目標是二○三二年，每年碳封存四百萬噸、二○三五年每年六百萬噸，要達標的話，現在就要開始做，畢竟找到好的場址最花時間，然而ＣＣＳ遇到最大課題是找到適合場址、化解民眾疑慮跟碳捕捉來源，不該為了考慮試驗計畫該不該環評而延宕時程。

她強調，不論多大規模，只要準備封存，就是該做好環評，按管理辦法申請，對推動工作比較順。此外，預計今年上半年也會將政策環評提到環評會。

