超高齡偏鄉 白包是紅包4倍

聯合報／ 記者簡慧珍黃于凡／綜合報導

台灣正式成為「超高齡社會」國家，嘉義縣六十五歲以上人口高達百分之廿四點一一，僅次於台北市；嘉義縣鹿草鄉老年人口更高達百分之卅一點二四，恐為全台最高。同樣面臨嚴重高齡化的彰化縣，有鄉長指出，去年公所發出的白包多達二五○個，發出的紅包僅四十五個，感慨偏鄉人口「生不如死」，盼中央救救高齡偏鄉。

根據內政部統計，六十五歲以上人口比率最高為台北市，其後依序為嘉義縣、南投縣、基隆市、屏東縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣、台東縣、高雄市、宜蘭縣、台南市、苗栗縣、新北市、嘉義市、金門縣、台中市、連江縣、新竹市以及新竹縣。

嘉義縣近五年人口快速下滑，人口減少逾兩萬人，而鹿草、義竹、六腳三個鄉的老年人口比率超過三成，以鹿草鄉占比達百分之卅一點二四居全縣最高。嘉義縣府社會局表示，已增加長照預算等確保長者在地安老，同時也優化托育環，盼能延緩人口流失。

同樣老化嚴重的彰化縣，高齡人口多達一點四萬多人的大城鄉，其鄉長陳玉照說，去年公所生育津貼發出四十五個紅包，但同時間告別式奠儀包出二五○個白包，過去五年大城鄉被廢掉三所國小，都會區卻不斷蓋新學校，年輕人找不到工作只能外移，留在家鄉的都是老人，偏鄉發展長期被冷落。

