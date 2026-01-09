聽新聞
超高齡社會 薛承泰：年金制度急須檢討

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
內政部統計顯示台灣正式邁入超高齡社會，六十五歲以上人口比率以台北市為最高，新竹縣最低。記者潘俊宏／攝影
隨著六十五歲以上人口占比正式突破兩成，台灣全面邁入「超高齡社會」，人口結構的急遽轉變，正對既有制度與生活型態形成全面性挑戰。台大社會學系退休教授薛承泰指出，政府將面臨三大挑戰，年金制度、長照與醫療負荷，及高齡者居住環境，若政策調整腳步持續落後，人口老化衝擊恐將層層擴大。

薛承泰說，年金制度源自一百多年前，當時制度設計未曾預期人類壽命將大幅延長，現多討論「每月可領多久」，實際問題是「會領多久」。如今，多數民眾退休後領取年金長達廿年以上，年金制度立即受到衝擊，急須重新檢討。

第二項挑戰，長照與醫療照顧體系的沉重負擔。薛承泰說，台灣目前不健康餘命約七年多，表現已接近北歐國家水準，未來關鍵在縮短不健康餘命，才能減輕家庭、照顧者與公共財政的壓力。

第三是高齡者的居住環境。薛承泰指出，全台約三分之一住宅屋齡超過四十年，而三戶之中，就有一戶居住著長者，老舊公寓安全風險極高，都更卻因違建等問題，進度遠追不上房屋老化速度，換屋實務上困難重重，與其等待全面都更，不如先優化社區安全。

長照三點○主軸放在「醫養合一」，實際運作仍高度倚賴家庭。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，照顧體系已難再單靠家庭支撐，如今同住家庭成員，往往是年邁的配偶或高齡子女。未來由家人提供全時照顧的比率勢必下降，制度須轉向「共融照顧圈」與「社區共生」，以共享與互助模式滿足照顧需求。

