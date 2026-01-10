新聞眼／中央效率牛步 苗栗綠營選將也感慨

苗栗縣醫療資源不足，鄉親遇急重症常要遠赴外縣市就醫，承受舟車勞頓之苦，衛福部苗栗醫院籌建急重症中心卻多次流標，導致規畫「縮水」，工程經費也大增近6億元。外界不解的是，中央有公共工程委員會負責診斷、協助改善招標，同是中央的衛福部工程卻一愁莫展，不僅浪費公帑，也讓鄉親苦等醫療資源16年無著，行政效率豈止牛步可以形容。

苗栗人數十年來爭取醫學中心等級的大醫院，但以苗栗的人口、城鄉差距，難度相當高，曾有幾度看似即將「圓夢」，但總是失之交臂，鄉親期待最終一場空。最可行也最具體的是苗栗醫院打造急重症中心，卻因無止盡的流標而中斷，即使有兩任行政院長先後到場加碼補助，使全案重啟，仍不敵流標的打擊，拖延至今。

卓揆昨天不僅給足經費，還承諾力拚6月開工；是否又是一張芭樂票，就看能否排除萬難，順利發包動工。事實上，管醫院的衛福部和管工程招標的工程會，就同在行政院裡，急重症中心兩棟大樓分別流標6次、14次，竟無人聞問、出手相助，放任時間流逝，凸顯部會橫向連繫大有問題。

卓揆昨天承諾加碼負擔工程造價，因應近年原物料上漲、缺工缺料等影響，除了印證工程延宕造成增加的6億元經費浪費，也凸顯民進黨執政9年來，並未認真看待苗栗醫療資源缺乏問題。

難怪獲民進黨提名參選苗栗縣長的縣議員陳品安，昨也發文感慨，計畫走了16年仍多次流標，苗栗人已失去信心，現在終於露出曙光。