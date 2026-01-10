健康你我他／蛋肉蝦雞常變換 蛋白質必搭蔬菜

小時候，奶奶每天早起做早餐給全家人吃。她常煮稀飯，有時搭配各種小菜；有時加瘦肉、蔬菜、胡蘿蔔，打個蛋、滴幾滴麻油、撒上蔥花，就變成香噴噴的瘦肉粥。稍大一點，為讓我們吃飽，常煮白飯搭配各式菜、肉，我常吃一碗公才去上學。

後來到外地上大學，我到學校附近買蛋餅搭配一小瓶鮮奶，卻覺得蛋餅吃不飽，於是改買饅頭夾蛋，但因為早餐沒有吃到蔬菜，於是午餐及晚餐吃自助餐時，就會點很多青菜吃。

出社會工作後，需要早早出門上班，沒空準備早餐，我常以一個麵包、一瓶牛奶打發了。有了小孩之後，為了小孩的營養，有時會準備早餐，但真的太忙時，出去買早餐，也會注意營養均衡，適量的添加蔬菜或水果。

現在孩子長大了，我也比較有空，每天早上我都會做早餐。最近更為了能攝取多樣食物，常變化早餐的種類。碳水化合物會選用歐式麵包、墨西哥捲餅、蛋餅或燕麥等。

早餐蛋白質很重要，因此每天水煮蛋、煎蛋、炒蛋、歐姆蛋等輪流變著花樣做；肉類的話，有時候會煮蝦子、煎雞肉或豬肉，甚至自製漢堡排。除了蛋白質之外，我一定會準備大量的蔬菜，搭配酪梨、多種類的水果及堅果等，還常常變換不同的食材。最後搭配一杯豆漿、優酪乳或手沖咖啡加上鮮奶，就是完美的早餐囉。