苗栗醫院急重症大樓延宕16年 拚6月開工

苗栗縣醫療資源缺乏，衛福部苗栗醫院2010年規畫興建急重症醫療大樓，經多次流標中止，2024年修改規畫，合併急重症、放射腫瘤2大樓為1棟。行政院長卓榮泰昨視察表示，中央將負擔大部分經費，力拚6月開工。不過，4月招標能否順利還是未知數。

苗栗醫院急重症中心推動迄今16年，仍未見蹤影，原本2棟大樓花14.8億元，如今要合併成1棟大樓，經費增至21億元。已獲民進黨提名參選苗栗縣長的縣議員陳品安昨到場，事後臉書發文表示計畫走了16年仍多次流標，苗栗人已失去信心，如今迎來曙光。

鍾東錦表示，苗栗急重症病患須遠赴台中、新竹或台北就醫，以惡性腫瘤為例，幾乎無人在苗栗就醫，他感謝行政院支持苗栗醫療升級，縣府會配合在院區鄰近土地開闢停車場；另建議增加高級健檢中心，讓鄉親就近檢查身體及就醫。

卓榮泰表示，此案為衛福部工程，去年12月底已核定，總經費21億元，苗栗醫院只要負責4億，其餘17億由中央負擔，桃竹苗區域醫療需求也會滾動檢討協助。苗栗醫院表示，急重症大樓預計4月招標、6月動工，2029年3月完工、11月營運。

苗栗醫院急重症大樓早在2010年就核定興建，因多次流標暫緩，2021年時任行政院長的蘇貞昌支持規畫案重啟，分設急重症醫療大樓與放射腫瘤治療中心，兩棟要花12億、2.8億元，其中4億由行政院補助；但前者流標6次、後者流標14次，2024年苗栗醫院將2大樓合併重新送審。

苗栗缺乏醫學中心等級醫院，賴清德總統2023年底以候選人身分造訪時，允諾朝準醫學中心定位發展。地方表示，等了16年，先前多次流標，希望能順利發包。

工程流標導致造價大增現象頻傳，台中市立老人復健醫院BOT案，委託中國醫藥大學承辦，原規畫急重症大樓3.5年、長照大樓5年完工，最後2大樓都在3年內完成，去年12月開幕；不過原本投資金額為84億元，因全球原物料上漲與缺工等因素，最後加了近1倍經費、約157億元才完成。業界認為BOT案有合約壓力，為了及早營運，業者寧可多花成本、早日完工，反而節省日益高漲的營建成本。