愛肝達人站／科技執法，保肝執法，兩者可得兼？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

近年來，科技執法讓不少開車的人心驚膽跳。

路口多了一雙眼睛，紅燈一亮，腳就自動鬆了油門。不是技術變差，而是心裡清楚：一個不小心，罰單可能比導航還早到家。

其實，這種「被盯著」的感覺，對許多男人來說一點也不陌生。

在科技執法上路之前，不少家庭早已默默啟動了另一套系統：回家太晚，老婆手機裡的定位系統會說話；作息一亂，太座的臉色馬上不一樣。這套系統不掛牌、不取締，卻長年穩定運作，而且幾乎沒有死角。

科技執法之所以有效，關鍵不在於嚇人，而在於提醒。它不吼、不罵，只是靜靜存在，卻讓人自動慢下來。慢一點，衝動少一點；慢一點，事故也少一點，於是挽救了不少生命。

身為醫師，我常在想：如果肝臟也能享有同樣的待遇，或許很多人生，不必在毫無預警的情況下，被迫急煞。

台灣每年因肝硬化肝癌離世的人，約有一萬兩千人。多半是民國75年以前出生的「舊台灣人」。那個年代，B型肝炎疫苗尚未全面施打，超過一百萬人成為帶原者；其餘的人，抽血顯示沒有帶原，便鬆了一口氣，以為自己與肝病無關。

但事實並非如此。多數台灣人一生中都曾被B肝病毒「蹧蹋」過，即使現在肝功能正常，肝臟裡可能早已有硬化，甚至已經長出肝癌，只是本人毫無感覺。

問題就在這裡──肝臟太沉默了。它不喊痛、不抗議，等到它真的「有意見」，往往已是肝硬化或肝癌末期。那不是警告，而是通知。

為了挽救每年這一萬多名「舊台灣人」，我們是否該發動另一種科技執法──科技保肝執法？規定40歲以後，每位台灣人每年必須做一次腹部超音波檢查，萬一寶貝肝有了問題，就可以及早發現及早治療。就像驗車一樣，時間到了就該來。沒檢查，就像車子沒驗：開罰單、上課聽講，補齊該補的安全知識。

這種「執法」的重要性與必要性，恐怕一點也不亞於交通科技執法。

科技執法，保護交通安全；保肝執法，保護您的生命。兩者能不能兼顧？答案，其實很清楚。

