冷氣團來襲別大意 3族群牢記護心3招

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
冷氣團來襲，恐增心血管疾病發生機率。圖／聯合報系資料照片
近期冷氣團來襲，全台出現10度以下低溫，早晚最為寒冷。國健署指出，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病中風急性發作風險，民眾外出時務必做好保暖工作。

明日全台北、中、南多地將舉辦大型馬拉松賽事，清晨於低溫中開跑。

國健署長沈靜芬提醒，參賽者與陪同民眾務必做好保暖與暖身準備，避免因低溫誘發身體不適。外出運動一定要做好保暖與防護措施，降低發生心肌梗塞、中風、猝死等風險。

國健署針對3大族群：長者、心血管疾病及三高風險族群，以及戶外工作或活動的民眾，提供「低溫護心3招」，協助民眾健康、安全過寒冬。

1.高齡長者

長者因體溫調節能力較差、末梢循環較慢，低溫時易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件。

起床要記得「慢、熱、起、穿、行」。先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水，避免在清晨過早出門運動。

2.心血管疾病及三高族群

三高及心血管疾病患者在低溫環境下容易因血管收縮導致血壓升高，誘發心肌梗塞與中風。應定期量測及記錄血壓、血糖等數據，遵照醫囑用藥及維持情緒的穩定。

3.早出晚歸工作者與戶外活動族

輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、跑步或運動的民眾，建議外出採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖。運動或勞動前先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、休息並盡速就醫。

冷氣團 心血管疾病 高齡者 國健署 高血壓 中風 心臟病 運動

