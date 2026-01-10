聽新聞
0:00 / 0:00

台灣正式邁入超高齡社會

聯合報／ 記者張曼蘋林琮恩翁唯真／綜合報導
台灣正式邁入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上長者；同時，台灣的新生兒人數也寫下史上新低的紀錄，去年新生兒人數僅有十萬七八一二人。記者潘俊宏／攝影
台灣正式邁入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上長者；同時，台灣的新生兒人數也寫下史上新低的紀錄，去年新生兒人數僅有十萬七八一二人。記者潘俊宏／攝影

內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，台灣二○二五年六十五歲以上人口數達四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六，正式邁入「超高齡社會」。此外，內政部統計，全台人口數為二三二九萬九一三二人，比二○二四年同期減少十萬一○八八人，連兩年人口負成長；且新生兒數十萬七八一二人，連十年下降，也創下新低。

根據世界衛生組織定義，六十五歲以上老年人口占總人口比率達到百分之七時，稱為「高齡化社會」、達到百分之十四是「高齡社會」、若達百分之廿則稱為「超高齡社會」。

台灣持續面臨高齡化、少子女化危機。內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，人口數為二三二九萬九一三二人，比二○二四年同期減少十萬一○八八人，連兩年人口負成長。

據統計，○至十四歲人口數為二六八萬一八九○人，占總人口比率百分之十一點五一；十五至六十四歲人口數為一五九四萬四○八七人，占百分之六十八點四三；六十五歲以上人口數為四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六。

若以此數據計算，一名六十五歲以上長者，需由三點四名工作人口撫養；每位零到十四歲的孩子，約需要六名工作年齡人口撫養。以縣市別分析，六十五歲以上人口比率最高為台北市百分之廿四點一八，最低為新竹縣百分之十五點○八。

不只老齡人口增加，去年新生兒數更創十年新低。台灣新生兒數自二○一六年起下降至廿萬八四四○人；二○一七年跌破廿萬，僅剩十九萬三八四四人，其後逐年遞減，去年僅有十萬七八一二人，與前年相比，下滑比率達一成八，創歷史新低。

台大社會學系退休教授薛承泰表示，超高齡社會將首要面臨年金制度、長照與醫療負荷，及高齡者居住環境，若政策調整腳步持續落後，人口老化的衝擊恐將層層擴大。

關渡醫院院長陳亮恭說，全球多數國家的高齡化發生在鄉村，台北卻出現都會區高齡人口集中的罕見現象，如今面臨「人宅雙老」困境，光靠長照絕對不夠；而新生兒數驟降關鍵在結婚對數下滑，與其投入生育補助，不如提高結婚誘因，借鏡南韓的低價宅等制度降低婚後壓力，才有機會扭轉人口結構。

衛福部長石崇良表示，醫療照顧體系須全面調整，將從健康促進、分散式照顧、健康導向健保給付及科技應用四方向，回應高齡人口快速增加與勞動力下滑的雙重挑戰。

老化 少子化

延伸閱讀

我國正式進入超高齡社會 台大醫提醒：經濟、健康年輕開始儲備

北市高齡人口密集「全球少見」 專家：應推創意政策、解決人宅雙老困境

2025新生兒再創新低 陳時中：持續精進政策促生育

台大團隊AI分析語音 助檢測認知障礙、帕金森氏症

相關新聞

我國正式進入超高齡社會 台大醫提醒：經濟、健康年輕開始儲備

內政部今天公布，我國正式進入超高齡社會，截至去年12月底，超過65歲以上高齡人口比率，達20.06%。台大醫院北護分院院...

傳中榮廠商進開刀房執刀 衛福部長：院方有訂SOP、實情下周說明

台中榮總醫院遭爆3名外科醫師放任醫材廠商進入開刀房執刀，自己在一旁觀看甚至滑手機，後續傳出廠商僅是協助調整器材，為醫院內...

北市高齡人口密集「全球少見」 專家：應推創意政策、解決人宅雙老困境

內政部今天公布截至去年12月戶口統計資料，我國正式進入超高齡社會，且高齡人口分布以台北最高，同時，2016至2025年間...

天冷搬重鼠蹊部疼別輕忽 中壢天祥醫師提醒恐疝氣警訊

桃園市中壢天祥醫院指出，冬季寒冷，如果因為搬家、搬重物出現解尿困難，或反覆咳嗽後鼠蹊部悶脹或疼痛，別以為只是拉傷。泌尿科...

台灣健康網路平台成立促健康數據應用 中研院長：讓民眾更願意說I DO

行政院「生技產業策略諮議委員會議（BTC）」去年宣布要由政府計劃成立一家數據服務公司，整合國內健康數據，推動健康領域相關...

台灣燈會在嘉義…神木主燈21公尺高 小提燈「喔熊馬」亮相

二○二六台灣燈會即將於三月三日至十五日，在嘉義登場。主燈「光沐─世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」昨搶先亮相。今年主燈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。