台灣正式邁入超高齡社會
內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，台灣二○二五年六十五歲以上人口數達四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六，正式邁入「超高齡社會」。此外，內政部統計，全台人口數為二三二九萬九一三二人，比二○二四年同期減少十萬一○八八人，連兩年人口負成長；且新生兒數十萬七八一二人，連十年下降，也創下新低。
根據世界衛生組織定義，六十五歲以上老年人口占總人口比率達到百分之七時，稱為「高齡化社會」、達到百分之十四是「高齡社會」、若達百分之廿則稱為「超高齡社會」。
台灣持續面臨高齡化、少子女化危機。內政部昨公布二○二五年十二月戶口統計資料，人口數為二三二九萬九一三二人，比二○二四年同期減少十萬一○八八人，連兩年人口負成長。
據統計，○至十四歲人口數為二六八萬一八九○人，占總人口比率百分之十一點五一；十五至六十四歲人口數為一五九四萬四○八七人，占百分之六十八點四三；六十五歲以上人口數為四六七萬三一五五人，占百分之廿點○六。
若以此數據計算，一名六十五歲以上長者，需由三點四名工作人口撫養；每位零到十四歲的孩子，約需要六名工作年齡人口撫養。以縣市別分析，六十五歲以上人口比率最高為台北市百分之廿四點一八，最低為新竹縣百分之十五點○八。
不只老齡人口增加，去年新生兒數更創十年新低。台灣新生兒數自二○一六年起下降至廿萬八四四○人；二○一七年跌破廿萬，僅剩十九萬三八四四人，其後逐年遞減，去年僅有十萬七八一二人，與前年相比，下滑比率達一成八，創歷史新低。
台大社會學系退休教授薛承泰表示，超高齡社會將首要面臨年金制度、長照與醫療負荷，及高齡者居住環境，若政策調整腳步持續落後，人口老化的衝擊恐將層層擴大。
關渡醫院院長陳亮恭說，全球多數國家的高齡化發生在鄉村，台北卻出現都會區高齡人口集中的罕見現象，如今面臨「人宅雙老」困境，光靠長照絕對不夠；而新生兒數驟降關鍵在結婚對數下滑，與其投入生育補助，不如提高結婚誘因，借鏡南韓的低價宅等制度降低婚後壓力，才有機會扭轉人口結構。
衛福部長石崇良表示，醫療照顧體系須全面調整，將從健康促進、分散式照顧、健康導向健保給付及科技應用四方向，回應高齡人口快速增加與勞動力下滑的雙重挑戰。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言