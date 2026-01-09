台灣健康網路平台成立促健康數據應用 中研院長：讓民眾更願意說I DO

行政院「生技產業策略諮議委員會議（BTC）」去年宣布要由政府計劃成立一家數據服務公司，整合國內健康數據，推動健康領域相關發展，台灣健康網路平台股份有限公司（TwHealth Nexus）今天成立，由台灣大學前校長楊泮池擔任董事長。衛福部長石崇良說，衛福部是該公司的「原料商」，提供國人健康數據，為讓資訊利用有憑據，今年BTC大會前讓相關法案通過。

台灣健康網路平台成立，是為了解決國內醫療數據利用問題，透過不可逆轉方式，將個人資料轉換成系統識別碼（GUID），無法還原原始身分，同時符合國際隱私相關規範，盼促成跨醫院資訊精準整合，確保病人隱私零洩漏，促進健康資料運用。

石崇良說，台灣被譽為資通訊硬體大國，卻是軟體侏儒，我國有聞名全球，2300萬民眾累積30年的健保資料庫，但這項數據指包含申報資料，實際上並不好用，而全台臨床資料，存在各家醫院逾40套醫療資訊系統中，彼此並不互通，衛福部已建立資訊互通的標準，盼增加資訊可交換性、可運用性，後續還要推動資料運用雲端化。

「應用健康數據時，法規很重要，沒有法規，大家會怕怕的。」石崇良指出，常有業者向他反應，向醫院要求提供資料時，醫院將相關數據視為個資、機敏資料不願提供，必須有法規才能讓大家放心，衛福部已完成「全民健保資料管理條例」修法，目前正在研擬相關子法規，預計要趕在今年8月份BTC大會前，讓所有法規上路。

新任中研院長陳建仁說，隨科技發達，民眾戴上科技手錶就能知道運動量、血壓，配戴智慧隱形眼鏡可以測量血糖，攜帶式生理測量工具愈來愈多，累積基因體學、蛋白體學、醣體學、代謝體學等相關生物標記資料，未來10年將高達近兆比，這些生物標記，可用於預測民眾是否罹患特定疾病，及其治療成效，「但沒有健康網路平台不行，資料送給人分析，要取得公眾信任。」

陳建仁說，他的B型肝炎相關研究，自1991年開始，長期追蹤4萬餘民眾健康數據至今，民眾願意提供自身資料，「不是為了自己好，而是希望有好的數據，讓大家都健康，治療有成效」，如今醫界、人工智慧（AI）領域專家、電腦專家都願意投入醫療科技領域，是台灣未來成功的關鍵，有了台灣健康網路平台，民眾提供資訊時，才會願意說「I do（我願意）。」

