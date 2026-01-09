快訊

大樂透第115003期開獎

中央社／ 台北9日電

大樂透第115003期今晚開獎。中獎號碼為45、01、34、07、14、13，特別號08。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 大樂透

