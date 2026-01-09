大樂透第115003期開獎

近日寒流來襲，全台氣溫驟降，不過穿得多真的就代表暖和嗎？一名女網友在Threads上崩潰發文，表示自己明明上半身已經穿了5件衣服，但在桃園體感僅8度的低溫下，依然覺得冷風刺骨。貼文曝光後，引發熱烈討論，不少內行網友一看她的穿搭清單，立刻點出其中一樣單品根本是「無效保暖」。

2026-01-09 16:35