我國正式進入超高齡社會 台大醫提醒：經濟、健康年輕開始儲備

內政部今天公布，我國正式進入超高齡社會，截至去年12月底，超過65歲以上高齡人口比率，達20.06%。台大醫院北護分院院長詹鼎正說，20%只是一個數字，背後代表「高齡者會愈來愈多」的現況，除政府應整合資源，提供這群逐漸壯大的族群相應資源，民眾也要在年輕時開始，養成健康習慣，也要及早進行經濟準備，別等65歲退休才開始煩惱。

詹鼎正說，健康台灣制策提倡「從前端開始健康促進，別等老後再來治療」，民眾養成健康生活習慣，才能減少老後罹患疾病機率，延長健康餘命，建議民眾除了從預防三高等慢性病著手，也要保持體力，才能減少失能機會，「營養、運動」都要從年輕開始，而步入高齡後，建議該做的篩檢都要做，才能達到「早期發現、治療」的疾病預防目標。

「許多中老年人，不覺得高血壓有問題，等到中風才被送來醫院。」詹鼎正提醒，民眾一旦健康出現異狀，應盡快就醫尋求治療，並同步改善生活習慣，尤其高齡者不要認為「年紀到了，就什麼都不能做」，只要身體還健康，應該盡量從事各項活動，「什麼都可以做」，萬一發生失能，或健康有異樣時，才需要視病情限制活動內容。

除「儲備健康」，詹鼎正也建議民眾及早為老後生活儲備資金，別等65歲退休後才開始準備，應在年輕時就開始規劃財務，且老人家不是沒有生產力，若身體還健康，可繼續在各行各業中貢獻心力，例如醫療領域因應人力缺乏，回聘護理師已是常態，高齡民眾回流職場，除可維持動腦避免失能，也能傳承經驗，擔任下一代的「職涯導師」。

詹鼎正也提到，因應高齡化趨勢，銀髮經濟愈來愈成熟，許多商機圍繞銀髮族發展，包括長照事業、手機應用程式（APP）等，各界應正向看待，而醫療體系也要面對高齡化議題整合資源，日前衛福部已宣布組改將整合社家署、長照司成為「長照發展署」，即是資源整合的案例，兒少愈來愈少，需要專責單位，老人愈來愈多，也需要國家整合資源來照顧。