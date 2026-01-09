快訊

上台大還是送台大？台中男跪求「開智慧」遭巴頭數十下 網友狂酸

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

北市高齡人口密集「全球少見」 專家：應推創意政策、解決人宅雙老困境

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
關渡醫院院長陳亮恭說，高齡化對策已是老生常談，但都會區高齡人口集中為全球少見現象，除國家政策外，城市也應發想具創意的因應方式，至於少子化對策，他建議從提高結婚意願著手。本報資料照片
關渡醫院院長陳亮恭說，高齡化對策已是老生常談，但都會區高齡人口集中為全球少見現象，除國家政策外，城市也應發想具創意的因應方式，至於少子化對策，他建議從提高結婚意願著手。本報資料照片

內政部今天公布截至去年12月戶口統計資料，我國正式進入超高齡社會，且高齡人口分布以台北最高，同時，2016至2025年間，新生兒人數驟減至少10萬人。關渡醫院院長陳亮恭說，高齡化對策已是老生常談，但都會區高齡人口集中為全球少見現象，除國家政策外，城市也應發想具創意的因應方式，至於少子化對策，他建議從提高結婚意願著手。

陳亮恭說，因首都居住成本高，世界上絕大多數國家，人口高齡化現象均出現在鄉村，鮮少在大型都會區出現高齡人口集中情況，台北市雖財務健全，擁有較多福利資源，但同時面臨「人宅雙老」情況，老人家居住在無電梯的老舊社區，行動反而更不方便，「不代表長者用得到豐富資源」，除全國一致的長照政策外，建議台北市應發展適合自身情況的創意作法，因應不斷成長的高齡人口。

新生兒下降速度快，分析背後原因，與年輕世代結婚對數減少有關。陳亮恭說，我國新生兒絕大多數為婚生子女，非婚生子女比率低，搶救少子化首先必須提高民眾結婚比率，不過，2025年我國新婚夫妻對數，卻比2024少了1萬對，推估今年新生兒人數還會下跌，在推動健康長壽、延長健康餘命的政策之外，提升年輕世代結婚、生育意願，也是改變人口結構重點，甚至所花力道應該更大。

陳亮恭表示，政府過去參考歐美政策，提出結婚補助、小孩國家養等政策，這屬於社會福利國家做法，並非不好，但若要明確提升年輕世代婚育意願，補助金額「是天價」，少數補助難以達成效果，且國內養育子女風氣與國外不同，家長對於把孩子完全放手，讓國家政策照顧仍有擔憂，多數還是希望掌握子女教育情況。

陳亮恭強調，「先鼓勵結婚，才有生育率」，我國應參考文化相似的亞洲國家做法，例如韓國提供新婚夫妻便宜住宅，解決年輕民眾擔心結婚之後生計辛苦的問題，我國營建署近期提出的「婚育宅」即是類似有創意的政策做法，預期可有一些成效，此外，公部門應提供足夠的托育、教育資源，才能提升民眾生育意願。

結婚 陳亮恭 子女

延伸閱讀

2025新生兒再創新低 陳時中：持續精進政策促生育

🎧｜長輩不說心情差，只說身體痛！名醫陳亮恭談高齡心理韌性的必要

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

白居易曾因「這病」崩潰 陳亮恭新書《杖藜過橋東》寫下古人轉念故事

相關新聞

台灣雀巢預防性下架！啟賦奶粉「2批號」疑受汙染 台南回收163罐

因台灣雀巢股份有限公司自主通報2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2）...

美國最新飲食指引建議多吃紅肉 衛福部長：納入我國指南預計第2季上路

美國政府近期公布最新飲食指南，一改過去營養師呼籲民眾少吃紅肉及全脂牛奶的建議，把紅肉列為主要蛋白質來源，並呼籲民眾食用全...

鼎泰豐年度排行出爐！蛋炒飯家族強勢佔3席 第一名毫無懸念就是它

創立於1958年的鼎泰豐，全球分店橫跨美國、亞洲、中東、歐洲等12個國家地區，和台積電一樣成為台灣的象徵，也是少數能夠跨...

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

寒流來襲，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局...

體感8度！她包成肉粽仍冷到發抖 網友曝：多這1件根本沒用

近日寒流來襲，全台氣溫驟降，不過穿得多真的就代表暖和嗎？一名女網友在Threads上崩潰發文，表示自己明明上半身已經穿了5件衣服，但在桃園體感僅8度的低溫下，依然覺得冷風刺骨。貼文曝光後，引發熱烈討論，不少內行網友一看她的穿搭清單，立刻點出其中一樣單品根本是「無效保暖」。

北市高齡人口密集「全球少見」 專家：應推創意政策、解決人宅雙老困境

內政部今天公布截至去年12月戶口統計資料，我國正式進入超高齡社會，且高齡人口分布以台北最高，同時，2016至2025年間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。