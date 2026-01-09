急症處置、急診及時手術健保加成 估增支1.54億點

快訊

中央社／ 台北9日電

因應超高齡社會，健保推「論價值給付」，今年起創傷病患送急診後，若在時限內進入手術室，將加成給付，急診病人若須4小時內立即治療，處置費亦得加計，估共增給付1.54億點。

2025年台灣正式邁入超高齡社會，衛生福利部長石崇良今天表示，面對人口結構劇變，將從「健康促進」、「去中心化照護」、「論價值給付」及「科技導入」4大面向落實體系調整，以因應挑戰。

其中健保支付制度，未來將由現行的「論量計酬」，逐步轉型為「論價值計酬」或「論結果計酬」。石崇良舉例，如今年1月上路的新制，創傷病患送抵急診後，若能在2小時內進入手術室，給付將加成100%，4小時內進入則加成60%，盼透過與時間賽跑，減少患者失能風險。

中央健康保險署副署長張禹斌今天對媒體表示，此調整是為反映急重症照護的醫護人員辛勞，並鼓勵醫院改善急診及住院照護量能及韌性，以利腦中風等患者可有更好預後、減少後續醫療成本，因此調整重大外傷緊急處置、手術與麻醉支付的加成。

有關修正重點，張禹斌說明，以腦內血腫清除術為例，該診療項目表定健保點值2萬2904點，材料費另加計100%，支付點數共4萬5808點；若在2小時內送入手術室，加計100%，共支付6萬8712點；若是2至4小時內，加計60%，支付5萬9550點（4萬5808點＋1萬3742點），且麻醉費用亦依以上原則加成。

張禹斌指出，此項費用自今年起新增，優先分配於第一線執行人員，並將視執行情形規劃設計品質指標；總計約增加3730萬點（手術及處置約2510萬點、麻醉約1220萬點）。

此外，張禹斌表示，若急診病人因緊急傷病，必須4小時內立即治療處置者，其處置費得加計20%，約增加1億1700萬點。

