天冷搬重鼠蹊部疼別輕忽 中壢天祥醫師提醒恐疝氣警訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師徐振鴻提醒天冷搬重物出現失鼠蹊部疼痛，不要以為只是拉傷。圖／中壢天祥醫院提供
桃園市中壢天祥醫院指出，冬季寒冷，如果因為搬家、搬重物出現解尿困難，或反覆咳嗽後鼠蹊部悶脹或疼痛，別以為只是拉傷。泌尿科醫師徐振鴻提醒，這類症狀有可能與疝氣有關，若未及早評估處理，恐隨時間惡化，增加後續治療風險。

徐振鴻指出，疝氣多為結構性問題，常發生於鼠蹊部等腹壁相對薄弱的位置，初期症狀並不明顯，可能僅在搬重物、久站或用力咳嗽時，出現悶脹、卡卡的感覺，因此容易被忽略。隨著時間推移，若腹腔內壓力持續增加，腸道可能經由缺口滑出，進而造成疼痛加劇，甚至出現腸道受壓迫而缺血的情況。

徐振鴻說，臨床上，醫師會透過理學檢查進行初步評估，必要時搭配超音波檢查，觀察缺口位置與大小，以及是否已有腸道滑出情形，作為判斷後續處置方式的重要依據。症狀輕微者可先追蹤觀察，並穿戴疝氣帶及改善生活習慣，避免增加腹壓；若疼痛反覆、腫塊明顯或無法回推，需進一步評估是否需要手術。

徐振鴻表示，民眾在冬季出現鼠蹊部反覆不適，搬重物或咳嗽時疼痛加重，甚至站立時出現鼓起的腫塊，建議盡早就醫評估，通常能降低手術複雜度，也有助於縮短恢復時間，守住日常生活品質。

