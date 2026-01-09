傳中榮廠商進開刀房執刀 衛福部長：院方有訂SOP、實情下周說明

台中榮總醫院遭爆3名外科醫師放任醫材廠商進入開刀房執刀，自己在一旁觀看甚至滑手機，後續傳出廠商僅是協助調整器材，為醫院內鬥有人惡意潑髒水。衛福部長石崇良今表示，已請中榮一周內提出檢討報告，初步了解，該院已建立廠商進入開刀房標準作業流程（SOP），實際情況為何，待用方查明後，預計下周可向外界告知。

醫改會今針對中榮案發表聲明，認為衛福部不該裝無辜，應明訂例外情形規範廠商進入手術室的目的，例如確保設備妥善使用、補充仿單或操作規範說明、新品保固期、障礙排除等，乃至合理的頻率或次數規範等，都應有更嚴謹的規定與監管，同時應強化病人知情權與參與，病人有權知道「誰參與自己的醫療處置」，若有非醫療人員在場，應以文件詳實紀錄，醫院應事前告知並取得同意。

石崇良今表示，中榮案爆發後，衛福部立即請中榮於一周內提出調查報告，目前時間尚未截止，據初步了解，中榮院內訂有醫療器材廠商，因設備裝設等原因，進入手術室的標準作業流程，包括需事先提出申請，且在開刀房內不能有醫療行為等規範。

但是此案仍流出廠商於手術室執刀的影像，衛福部也請中榮查明，並提出調查報告，下周一收到中榮的報告後，將再向各界說明情況。