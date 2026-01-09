台灣邁入超高齡社會 石崇良：衞福部推遠距醫療常態化
內政部9日公布，我國去年底達世衛組織超高齡社會標準，65歲以上比率達20.06%。衛福部長石崇良說，隨人口結構急遽改變，醫療照顧體系須調整因應，衛福部將從健康促進、分散式照顧、健康導向健保給付、科技運用四面向推出多項政策。
石崇良說，隨高齡化社會來臨，不論高齡者、一般民眾，都要增進健康促進，政府也要將更多資源投入健康促進，總統府健康台灣委員會提出的「三高防治888計畫」，衛福部規畫的「健康幣」，都是希望提供民眾誘因，達到健康促進效果。
他表示，照顧長者應落實在地化，避免舟車勞頓。高齡化社會醫療體系，應採分散式照顧、去中心化照顧模式，避免過於集中式照護，在此前提下，醫院並非最良好照顧環境。
石崇良表示，衛福部提出多項居家醫療革新方案，包括在宅住院、居家安寧等，有發展一日型照護模式，讓過去需要住院的感染症病人，不再需要長期住院等。
此外，為強化分散式照護，衛福部推動遠距醫療常態化，結合居家醫療實施，也推動居家醫療與長照體系結合，「以家為基礎是長照3.0重點。」
石崇良說，以健康導向、結果導向的健保給付模式，取代過去論量計酬的給付模式，是因應超高齡社會的重要對策。
