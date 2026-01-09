馬光醫療網二度獲幸福企業金獎 工作、生活平衡成留才關鍵

連鎖中醫體系馬光醫療網今年二度獲得人力銀行2025幸福企業生技醫療類金獎，馬光醫療網表示，集團成立逾30年，深耕中醫臨床服務，也從制度面著手，強化人才培育與職涯支持，持續在醫療專業與人本關懷間取得平衡。

近年調查顯示，上班族幸福指數已連續3年未達60分，僅不到4成受訪者認為任職公司屬於幸福企業，調查結果發現，除薪資與福利外，企業是否尊重員工、營造良好職場氛圍，以及是否支持工作與生活平衡，已成為留才關鍵。

薪酬制度方面，馬光醫療網的待遇始終保持市場競爭力，以北部為例，診助人員月薪約4萬元、護理人員4.7萬元、CRM顧客服務專員4.1萬元，藥師起薪約6.8萬元。

中南部及東部地區，診助人員月薪約3.5萬至3.8萬元、護理人員4萬至4.3萬元，除年終獎金外，另設有三節、生日禮金及專案獎金，並推動帶薪教育訓練，近6年來持續調升基本薪資。

為改善工時結構，馬光醫療網宣布，2025年11月起門診採「下診前15分鐘截止預約」機制，減少延後下班情形，並推動周六夜間休診，協助員工保有更多家庭與個人時間。

家庭友善措施上，馬光醫療網除依法提供產假、陪產假，也配合工時優化，回應員工不同人生階段需求，今年幸福企業評選亦特別肯定其婚育與育兒支持政策。

企業內部亦透過多元活動凝聚向心力，包括海內外尾牙、績優員工旅遊、家庭日與運動會等，今年更於高雄衛武營舉辦首屆大型家庭日，開放員工親友參與，另設有馬光暢談室蒐集基層意見，並推出企業Podcast馬光聽你說，作為制度說明與雙向溝通平台。

馬光醫療網強調，幸福感逐漸成為新世代選擇職場的指標，薪資不再是唯一指標，是否被尊重、擁有可預期的生活、願意理解員工不同人生階段需求，才是培養信任和留才關鍵。 馬光醫療網蟬聯1111人力銀行「幸福企業」生技醫療類。圖／馬光中醫提供 馬光醫療網獲「婚育獎勵與育兒支持」幸福企業表揚。圖／馬光中醫提供 馬光首屆家庭日活動邀近千名員工攜眷齊聚高雄衛武營廣場共享幸福時光。圖／馬光中醫提供