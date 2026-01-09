快訊

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

企圖攻擊消防員！新北男加油站「持油槍淋油點火」 2人燒燙傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

長期推廣體育、贊助選手 長榮航空再獲運動推手獎

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
長榮航空今再獲運動推手獎。圖／長榮航空提供
長榮航空今再獲運動推手獎。圖／長榮航空提供

長榮航空表示，已連續三年蟬聯「運動推手獎」贊助類「金質獎」，同時也連續兩年拿下贊助類「長期贊助獎」，是台灣唯一獲得此殊榮的航空公司。

因運動部升格，原教育部主辦之體育推手獎正式更名為「運動推手獎」，並於今(9)日在台北表演藝術中心舉行第17屆「運動推手獎」表揚典禮，由運動部長李洋親自頒獎。長榮航空陳耀銘發言人代表領獎，同時長榮航空贊助的三位奧運選手—潘政琮、方莞靈、高承睿，也親自到場，共同上台見證這份榮耀。

陳耀銘表示，長榮航空非常榮幸同時蟬連運動部運動推手獎－贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」，這是長榮航空以實際行動支持運動文化的最佳見證。

長榮航空長期贊助各項領域的台灣體育好手，包括世界球后戴資穎、羽球王子王子維、台灣蝶王王冠閎、小林同學林昀儒等優秀選手，提供選手搭乘商務艙前往亞、澳、歐、美四大洲六十多個城市比賽，減輕其經濟負擔，提供最安全寬敞的空間及貼心服務，陪伴選手出國征戰並勇奪佳績。

長榮航空除了贊助體育好手及支持國內賽事外，每年10月舉辦結合運動與觀光發展的長榮航空馬拉松，聚集超過24,000名海、內外跑者，並自2022年起舉行馬拉松幼苗計畫、校園深耕巡迴等活動，推廣「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，為馬拉松運動人才的培育貢獻心力。

運動 長榮 馬拉松

延伸閱讀

合庫銀行17度蟬聯運動推手獎 榮獲三大金質獎肯定

桌球／新年首戰逆轉勝 林昀儒闖WTT冠軍賽多哈站16強

桌球／WTT杜哈冠軍賽明開打 林昀儒、鄭怡靜迎接新賽季

桌球／林昀儒、鄭怡靜拚WTT杜哈冠軍賽 尋求新賽季首勝

相關新聞

台灣雀巢預防性下架！啟賦奶粉「2批號」疑受汙染 台南回收163罐

因台灣雀巢股份有限公司自主通報2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2）...

美國最新飲食指引建議多吃紅肉 衛福部長：納入我國指南預計第2季上路

美國政府近期公布最新飲食指南，一改過去營養師呼籲民眾少吃紅肉及全脂牛奶的建議，把紅肉列為主要蛋白質來源，並呼籲民眾食用全...

鼎泰豐年度排行出爐！蛋炒飯家族強勢佔3席 第一名毫無懸念就是它

創立於1958年的鼎泰豐，全球分店橫跨美國、亞洲、中東、歐洲等12個國家地區，和台積電一樣成為台灣的象徵，也是少數能夠跨...

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

寒流來襲，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局...

體感8度！她包成肉粽仍冷到發抖 網友曝：多這1件根本沒用

近日寒流來襲，全台氣溫驟降，不過穿得多真的就代表暖和嗎？一名女網友在Threads上崩潰發文，表示自己明明上半身已經穿了5件衣服，但在桃園體感僅8度的低溫下，依然覺得冷風刺骨。貼文曝光後，引發熱烈討論，不少內行網友一看她的穿搭清單，立刻點出其中一樣單品根本是「無效保暖」。

傳中榮廠商進開刀房執刀 衛福部長：院方有訂SOP、實情下周說明

台中榮總醫院遭爆3名外科醫師放任醫材廠商進入開刀房執刀，自己在一旁觀看甚至滑手機，後續傳出廠商僅是協助調整器材，為醫院內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。