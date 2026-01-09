長期推廣體育、贊助選手 長榮航空再獲運動推手獎

長榮航空表示，已連續三年蟬聯「運動推手獎」贊助類「金質獎」，同時也連續兩年拿下贊助類「長期贊助獎」，是台灣唯一獲得此殊榮的航空公司。

因運動部升格，原教育部主辦之體育推手獎正式更名為「運動推手獎」，並於今(9)日在台北表演藝術中心舉行第17屆「運動推手獎」表揚典禮，由運動部長李洋親自頒獎。長榮航空陳耀銘發言人代表領獎，同時長榮航空贊助的三位奧運選手—潘政琮、方莞靈、高承睿，也親自到場，共同上台見證這份榮耀。

陳耀銘表示，長榮航空非常榮幸同時蟬連運動部運動推手獎－贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」，這是長榮航空以實際行動支持運動文化的最佳見證。

長榮航空長期贊助各項領域的台灣體育好手，包括世界球后戴資穎、羽球王子王子維、台灣蝶王王冠閎、小林同學林昀儒等優秀選手，提供選手搭乘商務艙前往亞、澳、歐、美四大洲六十多個城市比賽，減輕其經濟負擔，提供最安全寬敞的空間及貼心服務，陪伴選手出國征戰並勇奪佳績。

長榮航空除了贊助體育好手及支持國內賽事外，每年10月舉辦結合運動與觀光發展的長榮航空馬拉松，聚集超過24,000名海、內外跑者，並自2022年起舉行馬拉松幼苗計畫、校園深耕巡迴等活動，推廣「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，為馬拉松運動人才的培育貢獻心力。