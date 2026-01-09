快訊

2025新生兒再創新低 陳時中：持續精進政策促生育

中央社／ 台北9日電
2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。 情境示意圖／Ingimage
2025年新生兒數10萬7812人，連10年下降，再創新低。行政院政務委員陳時中表示，政府將精進各項能夠影響年輕人生育意願的相關政策，盼讓青年敢婚、願生、樂養。

根據內政部統計，台灣新生兒數自2016年起逐年下降，2016年20萬8440人、2017年19萬3844人、2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人，2022年至2024年也呈下滑趨勢但都在13萬餘人，2025年則僅有10萬餘人，連續10年下降、再創新低。

為挽救逐年下滑的出生數，行政院會去年曾通過整體新台幣10萬元生育補助、不孕症試管嬰兒補助3.0，以及醫療性生育保存補助等好孕3方案，力拚今年起新生兒數止跌。

陳時中對中央社記者表示，少子女化現象是多重因素造成的，政府過去的政策對生養已提供許多的協助，也達到鼓勵效果，未來將持續推動並精進各項能夠影響年輕人生育意願的生、養、育、住、職各方面的相關政策，讓青年敢婚、願生、樂養。

他也強調，政府在因應改善少子女化的問題時，同時會加強「性別平權」、「家庭韌性及價值」教育推廣，從營造社會氛圍到友善環境，從經濟支持到降低時間成本以增加生育意願等面向，持續檢討精進各項政策。

