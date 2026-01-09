美國最新飲食指引建議多吃紅肉 衛福部長：納入我國指南預計第2季上路

美國政府近期公布最新飲食指南，一改過去營養師呼籲民眾少吃紅肉及全脂牛奶的建議，把紅肉列為主要蛋白質來源，並呼籲民眾食用全脂乳製品，引發討論。國內營養師指出，紅肉已被證實會增加大腸癌罹癌風險，全脂牛乳則含有飽和脂肪熱量，建議台灣不必跟進。衛福部長石崇良說，將參考美國作法修訂國內指南，最快第二季上路。

營養師公會全聯會副理事長黃翠華說，各國民情與民眾飲食習慣不同，美國營養指南未必適合台灣，且最新飲食指南內容，與學術研究結果相悖，多項流行病學研究結果顯示，攝取過量紅肉，也可能導致大腸癌風險增加，且紅肉含有飽和脂肪酸，美國這份指引一方面建議每日來自飽和脂肪熱量不超過10%，又說攝取紅肉不必限制，形同「自打嘴巴」。

黃翠華說，全脂乳品也含有飽和脂肪，且攝取過量動物性蛋白質，會導致血液呈現酸性，造成鈣質溶出，加劇骨質疏鬆，建議民眾仍須留意攝取量，可依我國衛福部國健署「我的餐盤」建議，每日攝取1.5至2份乳品類為限。

石崇良說，隨科學進步，各界重視營養相關研究，各國根據不同研究，修訂飲食指引，例如過去認為每日不可攝取過多雞蛋，近期根據相關研究，民眾觀念轉變，認為全蛋也是很好的營養來源，同樣地，過去民眾偏好低脂、去脂牛奶，現在知道全脂牛奶也是好的營養來源，不過，攝取各類別食物時，仍建議適量，不要偏廢。

國健署定期更新國內「每日飲食指南」，石崇良說，最近恰逢指南更新，去年底已預告修訂草案，因應美國最新指南出爐，將邀國際專家，將國外資料納入參考，將相關觀念整合進入新版指南，「既然有心的資料，不希望我國版本落後國際」，原訂預告後就要上路的新版每日飲食指南，將延後至今年第2季上路。

國健署指出，將同步檢視包括美國在內之最新國際飲食指南與各專業學會立場，進行系統性比較與科學證據評估，並召開專家會議，從我國飲食型態與不同年齡與族群需求出發，審慎研議我國指南是否需要調整，並同步加強宣導與推廣，協助民眾在日常飲食中做出更健康的選擇，進一步守護國人的長期健康。