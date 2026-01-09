橫跨10大運動領域支持25位選手 台灣大哥大連9年獲「運動推手獎」

台灣大哥大長期推動國內體壇發展，透過贊助與舉辦多元運動活動，支持選手、球隊與賽事，連續九年獲運動部「運動推手獎」肯定，今（9）日由運動部長李洋頒發最高榮譽「金質獎」及「長期贊助獎」雙項殊榮。董事長蔡明忠表示，願拋磚引玉，期待更多企業與社會各界一起挺運動，陪選手迎戰2026名古屋亞運與米蘭冬奧。

台灣大哥大自2003年投入體育發展，累計投入資源逾12.5億元，並成立「台灣大哥大運動家族」，橫跨10大運動項目、支持25位選手，從訓練到參賽、從選手培育到賽事支持，建立可延續的支持體系，陪伴選手征戰奧運、亞運及國際巡迴賽等世界舞台，獲得評審肯定。

蔡明忠表示，體育能提升全民運動風氣，帶動健康生活；體育賽事更是展現國家與社會韌性的舞台，台灣大長期支持運動，不只是提供資源，更做扎實後盾，讓選手能穩定備戰、放心出賽，獲得最好的成績，達成激勵國人的效果；期待更多企業與社會各界一起挺運動、壯大體育能量。

頒獎典禮由李洋頒發，台灣大資訊長蔡祈岩代表出席領獎。「台灣大哥大運動家族」成員黃筱雯、李智凱、孫振、鄭樸璿、林郁婷、陳念琴、洪玉霖、唐嘉鴻等橫跨拳擊、體操、高爾夫與霹靂舞等不同項目選手，以及富邦悍將代表球員范國宸、台北富邦勇士代表球員蔡文誠亦到場響應。

「台灣大哥大運動家族」共有25位選手，涵蓋10大運動項目，橫跨網球、高爾夫、柔道、舉重、桌球、拳擊、體操、霹靂舞、滑冰與亞帕拉地板滾球，其中13位選手勇闖2024巴黎奧運，為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，且取得1金3銅的佳績，展現台灣競技實力。