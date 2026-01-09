快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

台大團隊AI分析語音 助檢測認知障礙、帕金森氏症

中央社／ 台北9日電

台灣邁入超高齡社會，失智症帕金森氏症成照護挑戰。為利早期診斷，台大電機系教授傅立成團隊以AI分析長者語音資料，找出輕度認知障礙或帕金森氏症患者，準確率約9成。

根據內政部最新資訊，台灣在2025年末正式邁入超高齡社會。國內最新失智症流行病學調查結果，全台65歲以上長者失智症盛行率近8%，其中又以阿茲海默型占56.88%；根據國際資料，帕金森氏症在65歲以上盛行率約1%到2%。這2類疾病衍生的照顧負擔，成為超高齡社會下的重要挑戰。

台灣大學電機工程系教授傅立成在「精神與腦科學健康講座」進行專題演講指出，過往阿茲海默症診斷的影像檢查，仰賴MRI或正子造影檢查，相當昂貴且具侵入性，神經心理學測驗則人力成本高、花費時間長，也較有主觀性；帕金森氏症以臨床評估量表為標準化評估，也有耗時、主觀性強的缺點。

因這2類病症難自行發現，為助早期診斷、介入治療以延緩病況惡化，傅立成表示，研究團隊嘗試以AI分析病患的語音、神經影像、腦電圖等多模態資料，試圖找出可評估病況的資訊，發現其中語音變化具有可辨識特徵，加上資料蒐集容易，以此切入做進一步研究。

傅立成說明，阿茲海默症患者及其前期的輕度認知障礙者，可能會因為找不到字，導致語塞、語意錯誤等問題；帕金森氏症患者則因主要症狀為運動功能障礙，會導致講話中音量越來越小、發音減弱等明顯變化，皆是語音中可以分析的資料。

研究團隊請阿茲海默症患者、輕度認知障礙及健康長者，用半分鐘到1分鐘時間，描述1張名為「餅乾小偷」的圖片，並以AI分析其語音資料；發現以模型找出阿茲海默症患者的準確度可達9成，但其語音資料須先經人為校正，否則準確度下降。

研究團隊因此改讓受訪者每5到6個月進行1次錄音，讓其自由發揮講印象深刻的事情，並在分析中加入中斷頻率與時長紀錄，建立每個人的變化軌跡。結果發現，中文自傳式記憶語音，有9成準確率可以聲學與語言分析，找出哪些長者已有輕度認知障礙狀況，可望協助在進入失智階段前就及早介入。

在帕金森氏症方面，研究團隊邀請受試者念一段「北風與太陽」的故事，並給予3個問題，讓其即興發揮，建立AI分析模型後，發現其預測能力可達88%。

傅立成指出，相關研究目前仍是學術研究階段，但未來有望進行更廣泛利用，讓民眾在家進行錄音，就能追蹤家中長輩是否有認知退化情況，或有罹患帕金森氏症，降低跑醫院做檢測的門檻。

語音 帕金森氏症 失智症

延伸閱讀

【重磅快評】人口金字塔倒轉 台灣跨入超高齡社會的沉重一刻

AI應用在心臟、腎臟科 馬偕醫院獲14項國家品質標章認證

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

相關新聞

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

內政部今公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月相比減少6953人，連續2...

新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程

配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評，環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標...

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

重症科醫師黃軒昨日在臉書發文示警，指出「年輕人好好的，會不會猝死？」答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他直言，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。

選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙

營養師曾建銘近日在臉書發文提醒，許多正在減脂的人，常誤以為「雞絲麵看起來清淡、份量少」，是減肥期間的安全選項，但實際上可能正好相反。他直言，問題不在於「能不能吃麵」，而是多數人低估了熱量與油脂，算錯了營養的「數學題」。

美國最新飲食指引建議多吃紅肉 衛福部長：納入我國指南預計第2季上路

美國政府近期公布最新飲食指南，一改過去營養師呼籲民眾少吃紅肉及全脂牛奶的建議，把紅肉列為主要蛋白質來源，並呼籲民眾食用全...

橫跨10大運動領域支持25位選手 台灣大哥大連9年獲「運動推手獎」

台灣大哥大長期推動國內體壇發展，透過贊助與舉辦多元運動活動，支持選手、球隊與賽事，連續九年獲運動部「運動推手獎」肯定，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。