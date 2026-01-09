消遣李多慧中文口音重 桃市議員槓脫口秀演員「根本霸凌」

喜劇演員林妍霏近日在脫口秀模仿韓籍啦啦隊員李多慧的口音，並揣測其私下對待粉絲態度，引發網路論戰，批評聲浪蓋過稱讚肯定。民進黨桃園市議員黃瓊慧也痛批，其表演內容「根本霸凌」。

林妍霏近日在脫口秀中模仿李多慧口音，不但質疑「有人類這樣講話的嗎」，還說李多慧與粉絲道晚安後，門關起來就飆罵髒話、抽菸跟喝酒；表演內容雖然引台下觀眾大笑，但影片在網路流傳，引發李多慧粉絲不滿。

有網友認為林妍霏的表演根本是人身攻擊，除了抹黑李多慧，也在嘲笑其他族群種族努力學中文的成果；但也有人認為脫口秀本來就嘲諷成分居多，林的表演只是開玩笑，並無不妥。

桃園市議員黃瓊慧表示，李多慧努力融入台灣生活，不僅學中文、學騎摩托車，還去花蓮當鏟子超人幫忙救災，離鄉背井來台發展不應遭受這樣的欺負，「林妍霏根本是假借脫口秀之名、行霸凌李多慧之實」。