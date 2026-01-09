雀巢啟賦奶粉「2批號」疑受汙染 台南下架回收163罐

因台灣雀巢股份有限公司自主通報2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2）啟動預防性自主下架。基於消費者健康安全，在無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質汙染之的原料，業者啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線0809-000-828。

台南市政府衛生局今日會同法制處消費者保護官，前往各大婦嬰用品店等實體通路進行實地查核自主下架情形，共查核11家通路業者，現場陳列層架已無販售案內產品批號，通路業者已預防性自主下架「啟賦幼兒成長專用配方」共163罐，分別為批號51690017C1（有效日期2027/06/18）136罐及批號51680017C2（有效日期2027/06/17）27罐。

衛生局長李翠鳳呼籲，民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨；另食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報當地衛生單位。

台南市政府衛生局今日會同法制處消費者保護官，前往台南市各大婦嬰用品店通路稽查。圖／台南市衛生局提供