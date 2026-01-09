快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

設計家林磐聳捐贈手稿603件 讓世界閱讀台灣設計

中央社／ 台北9日電

國家圖書館今天舉行「讓世界閱讀台灣設計—林磐聳教授手稿捐贈儀式」，正式入藏設計家林磐聳重要手稿及創作共603件，為台灣視覺設計史與文化研究留下珍貴史料。

林磐聳致詞表示，設計不僅是形式與功能的展現，更是一種文化書寫與價值的傳遞；期盼這批手稿能在國家圖書館典藏體系中，成為後世閱讀台灣設計、理解台灣文化的重要入口。

林磐聳表示，設計者的創作過程與成果同樣重要，因為其中蘊含了靈感的啟發與構思的脈絡。透過手繪稿與完成作品的並陳，讓人們得以更具體理解，最初的構想如何經由設計轉化為大眾所見的成品。

國家圖書館館長王涵青致詞表示，林磐聳此次捐贈的手稿，不僅是個人創作的累積，更是台灣設計發展、文化思維與時代精神的重要見證。透過手稿這種最貼近創作者思考原點的形式，讀者得以深入理解設計如何回應社會、轉化文化，並形塑公共美學。

根據國家圖書館發布新聞稿，林磐聳為台灣視覺設計領域極具代表性的設計家、教育家與文化推廣者，長年深耕企業識別系統（CIS）、海報設計、設計教育及國際交流，致力於建構台灣設計的文化主體性，並推動台灣設計走向國際舞台，作品與學術貢獻深獲國內外設計界高度肯定。

本次林磐聳捐贈手稿創作共計603件，包括「台灣家書」A6明信片手稿500張、「人生行旅」A4信紙手繪作品50張、「電影、電視與生活點滴」A3手稿作品50張以及設計手稿作品3件。內容形式多元，完整呈現他以設計為書寫、以圖像為思考的創作脈絡。

圖書館 手繪 創作者

延伸閱讀

日本畫家吉田瑠美手繪稿贈台南北門公所 緬懷北門阿祖

朝天宮攜手國家圖書館首座數位平台啟動 6萬影幅典藏文獻躍上國際

粉絲必朝聖！《咒術迴戰0展》展覽集結珍稀手稿、五條悟等身模型帥出新高度

粉絲快看！「咒術迴戰0」明開展 珍貴手稿、咒具首次在台北公開

相關新聞

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

內政部今公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月相比減少6953人，連續2...

新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程

配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評，環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標...

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

重症科醫師黃軒昨日在臉書發文示警，指出「年輕人好好的，會不會猝死？」答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他直言，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。

選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙

營養師曾建銘近日在臉書發文提醒，許多正在減脂的人，常誤以為「雞絲麵看起來清淡、份量少」，是減肥期間的安全選項，但實際上可能正好相反。他直言，問題不在於「能不能吃麵」，而是多數人低估了熱量與油脂，算錯了營養的「數學題」。

華航年終將創新高 平均調薪3%

根據華航企業工會訊息指出，根據協商結果今年年終獎金將略高於去年，平均調薪3%，相關細節仍待19日董事會同意拍板。

橫跨10大運動領域支持25位選手 台灣大哥大連9年獲「運動推手獎」

台灣大哥大長期推動國內體壇發展，透過贊助與舉辦多元運動活動，支持選手、球隊與賽事，連續九年獲運動部「運動推手獎」肯定，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。