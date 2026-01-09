設計家林磐聳捐贈手稿603件 讓世界閱讀台灣設計
國家圖書館今天舉行「讓世界閱讀台灣設計—林磐聳教授手稿捐贈儀式」，正式入藏設計家林磐聳重要手稿及創作共603件，為台灣視覺設計史與文化研究留下珍貴史料。
林磐聳致詞表示，設計不僅是形式與功能的展現，更是一種文化書寫與價值的傳遞；期盼這批手稿能在國家圖書館典藏體系中，成為後世閱讀台灣設計、理解台灣文化的重要入口。
林磐聳表示，設計者的創作過程與成果同樣重要，因為其中蘊含了靈感的啟發與構思的脈絡。透過手繪稿與完成作品的並陳，讓人們得以更具體理解，最初的構想如何經由設計轉化為大眾所見的成品。
國家圖書館館長王涵青致詞表示，林磐聳此次捐贈的手稿，不僅是個人創作的累積，更是台灣設計發展、文化思維與時代精神的重要見證。透過手稿這種最貼近創作者思考原點的形式，讀者得以深入理解設計如何回應社會、轉化文化，並形塑公共美學。
根據國家圖書館發布新聞稿，林磐聳為台灣視覺設計領域極具代表性的設計家、教育家與文化推廣者，長年深耕企業識別系統（CIS）、海報設計、設計教育及國際交流，致力於建構台灣設計的文化主體性，並推動台灣設計走向國際舞台，作品與學術貢獻深獲國內外設計界高度肯定。
本次林磐聳捐贈手稿創作共計603件，包括「台灣家書」A6明信片手稿500張、「人生行旅」A4信紙手繪作品50張、「電影、電視與生活點滴」A3手稿作品50張以及設計手稿作品3件。內容形式多元，完整呈現他以設計為書寫、以圖像為思考的創作脈絡。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言