鼎泰豐年度排行出爐！蛋炒飯家族強勢佔3席 第一名毫無懸念就是它

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
小籠包。圖／鼎泰豐提供
創立於1958年的鼎泰豐，全球分店橫跨美國、亞洲、中東、歐洲等12個國家地區，和台積電一樣成為台灣的象徵，也是少數能夠跨越世代、地域文化與語言隔閡的餐飲品牌。鼎泰豐日前公布台灣市場的「2025年餐點銷售排行榜Top 10」，某種程度上也像是一份台灣人的年度品味筆記，現在就來看一看，這份Top 10榜單，你點過幾盤？

第10名的「蝦肉煎餃」巧妙融合豬肉的鮮嫩多汁與蝦肉的清甜彈口，再以香氣獨特的韭黃提香，金黃外皮微酥不膩，讓人忍不住一口接一口。第9名的「元盅雞湯」，更是老饕之選。選用16週以上黑羽土雞，搭配慢熬8小時的清澈湯底，再以蒸氣細火收斂風味。入口甘甜，風味溫潤不張揚，滋養舒心。

在「Top 10榜單」中，「蛋炒飯系列」是其中的最大勢力。除了「肉絲蛋炒曼」拿下「Top 8」，「蝦仁蛋炒飯」與「排骨蛋炒飯」更是分別獲得第4名與第2名肯定，顯見台灣人對經典蛋炒飯的偏愛。

冷盤代表則由第七名的「紹興醉雞」拿下。酒香不嗆，雞肉濕潤耐吃，是許多熟客必點的開場白。至於第六名的「絲瓜蝦仁小籠包」，則展現出鼎泰豐的小籠包在經典風味之外的另一個面向——清爽、細緻，一樣受到台灣饕客的擁戴。

進入Top 5，首先登場的是第5名的「酸辣湯」。細切如絲的豆腐、木耳、筍絲，與肉絲、蛋花完美交織，湯體濃而不膩，在酸、辣、稠度之間取得理想平衡。位居於第4名的「蝦仁蛋炒飯」與第2名的「排骨蛋炒飯」之間的是獲得第3名肯定的「蝦肉紅油抄手」，以薄透麵皮包裹住蝦仁與豬肉餡，淋上特製紅油醬汁並以蔥花提味，鮮、辣、香層層堆疊中，在鮮味與辣感間取得完美平衡。

最終毫無懸念拿下第一的，是鼎泰豐的「小籠包」，從黃金18摺的精巧手藝、21公克的準確比例、均勻薄嫩的麵皮、肉汁飽滿的豬肉內餡到湯汁溫度，每一顆都反映出鼎泰豐傳承逾一甲子的職人堅持。

這份「2025年餐點銷售排行榜Top 10」，不僅是鼎泰豐在台灣市場年度銷售數字的統計，更清楚映照出國人長年累積的飲食偏好。至於你點過幾盤？答案或許不太重要，因為掐指一算，相信其中許多料理，你應該早就點過不只一輪了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

元盅雞湯（右）。圖／鼎泰豐提供
排骨蛋炒飯。圖／摘自鼎泰豐官網
創立於1958年的鼎泰豐，是少數能夠跨越世代、地域文化與語言隔閡的餐飲品牌。圖／聯合報系資料照片
