快訊

經典賽／鄧愷威證實辭退中華隊！理解球迷可能會有失望

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。記者林澔一/攝影
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。記者林澔一/攝影

寒流來襲，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

其中新北市、桃園市、新竹縣為「橙色燈號」(非常寒冷)，有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣等，則是「黃色燈號」(寒冷)，有10度以下氣溫發生的機率。

受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。圖／中央氣象署提供
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。圖／中央氣象署提供

氣溫 新竹 寒流 低溫 新北 桃園

延伸閱讀

免費營養午餐新北為難 洪孟楷喊話侯友宜：多計算一下

環境條件受限 桃園8家廚餘養豬戶決定立即轉型

全國身心障礙國民運動會今年在新北 首創貼心設計讓選手超有感

影／營養午餐免費新北暫不跟進 侯友宜坦言面臨很多的困難

相關新聞

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

內政部今公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月相比減少6953人，連續2...

新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程

配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評，環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標...

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

重症科醫師黃軒昨日在臉書發文示警，指出「年輕人好好的，會不會猝死？」答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他直言，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。

選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙

營養師曾建銘近日在臉書發文提醒，許多正在減脂的人，常誤以為「雞絲麵看起來清淡、份量少」，是減肥期間的安全選項，但實際上可能正好相反。他直言，問題不在於「能不能吃麵」，而是多數人低估了熱量與油脂，算錯了營養的「數學題」。

鼎泰豐年度排行出爐！蛋炒飯家族強勢佔3席 第一名毫無懸念就是它

創立於1958年的鼎泰豐，全球分店橫跨美國、亞洲、中東、歐洲等12個國家地區，和台積電一樣成為台灣的象徵，也是少數能夠跨...

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

寒流來襲，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。