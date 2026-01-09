全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

寒流來襲，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

其中新北市、桃園市、新竹縣為「橙色燈號」(非常寒冷)，有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣等，則是「黃色燈號」(寒冷)，有10度以下氣溫發生的機率。

圖／中央氣象署提供