台灣邁入超高齡社會 薛承泰坦言3挑戰政府需立即改善

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台大社會學系退休教授薛承泰表示，隨著65歲以上人口正式突破20%，台灣全面進入超高齡社會。政府目前面臨三大迫切挑戰，年金制度、長照與醫療照顧體系與長者居住環境，相關政策必須加速調整。本報資料照片
內政部今公布最新人口統計，去年新生兒人數僅約10萬多人，不僅跌破11萬關卡，更較前一年大幅下滑18%，創下歷史單年最大跌幅。台大社會學系退休教授薛承泰表示，隨著65歲以上人口正式突破20%，台灣全面進入超高齡社會。政府目前面臨三大迫切挑戰，年金制度、長照與醫療照顧體系與長者居住環境，相關政策都必須加速調整。

薛承泰表示，回顧戰後70餘年，僅2011年至2015年間曾短暫出現出生數生育率同時微幅上升，蔡英文總統執政時代連8年下降，2016年後出生數與生育率同步下滑，且台灣出生數已連續十年下降，並推升高齡化的速度，影響整體人口結構甚鉅。

目前邁入超高齡社會，65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。薛承泰說，台灣社會面臨三大迫切改善危機，首先年金制度亟需改革，現階段改革重點在於「每月領多少」，其實問題核心應是「領得有多久」。年金制度出現於一個世紀前，當時尚未預見人類壽命大幅延長，如今退休後動輒領取20年以上，制度已難以承受長壽帶來的負擔，亟需重新思考此制度。

第二，長照與醫療照顧體系將愈來愈重，因此縮短國人的不健康餘命是努力方向。薛承泰表示，台灣不健康餘命約7年多，表現不錯，與北歐國家相當，如今重點應該著重在繼續縮短「需照顧時間」，延長健康餘命，讓長者「活得久也活得健康」，才能真正減輕家庭與社會負擔。

薛承泰說，第三則是長者居住環境，卻也是最容易被忽略的一環。全台約三分之一住宅屋齡逾40年，3戶之中就有1戶住著老人，且僅老人居住的獨居戶高達90萬戶。老舊公寓缺乏電梯、管線老化、動線不安全，卻因違建、產權複雜等問題，導致都市更新速度也遠遠追不上老屋老化的速度。

薛承泰說，換屋是一種方式，不過往往面臨許多問題，建議政府與民眾應優先營造社區的安全與友善性，包括無障礙設施如樓梯加裝升降設備、公共空間修繕拉皮、管線更新等，由政府來體檢找出改善項目，補助修繕一定比例，讓長者能在熟悉的社區中安全生活，減少意外發生。

至於民眾層面，薛承泰提醒，面對超高齡社會，最重要的是及早維持身心健康、減少失能風險，同時檢視居住環境安全，降低意外發生機率，即可減輕社會與家庭照顧負擔。政府也應該正視相關問題，否則問題會持續惡化。

