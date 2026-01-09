快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

聽新聞
0:00 / 0:00

醫界爆代執刀早是公開秘密 醫改會要衛福部「別裝無辜」應速定規範

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣醫療改革基金會認為，醫材、醫療設備儀器創新快速且高度精密，實務上可能需要廠商工程師提供保固、技術支援、障礙排除、教育訓練等服務，但從教育訓練、跟刀、操作等，界線涉及病人安全，絕對不能打迷糊仗。圖／醫改會提供
台灣醫療改革基金會認為，醫材、醫療設備儀器創新快速且高度精密，實務上可能需要廠商工程師提供保固、技術支援、障礙排除、教育訓練等服務，但從教育訓練、跟刀、操作等，界線涉及病人安全，絕對不能打迷糊仗。圖／醫改會提供

中榮爆出無照醫材廠商進出開刀房「執刀」，醫界直指這並非個案，早已是不能說的秘密，且多年前就已有類似的爭議事件。台灣醫療改革基金會今發出聲明指出，這類現象早已時有所聞，是「公開的秘密」，在這樣的節骨眼上，衛福部不必裝無辜，應盡速訂定清楚的指引或指導原則。

醫改會今於臉書上發布聲明表示，醫材、醫療設備儀器創新快速且高度精密，實務上可能需要廠商工程師提供保固、技術支援、障礙排除、教育訓練等服務，但從教育訓練、跟刀、操作等，界線涉及病人安全，絕對不能打迷糊仗。廠商進出開刀房提供協助，不能因為引發輿論，就單純究責醫師個人或醫療團隊。若容留進「密醫」進出刀房、違法行醫，醫院應負起最大的管理責任，檢討根本原因，提出改善計畫。

醫改會建議，多數醫院表面上有申請、名冊、感染控制等規定，但執行落差大，也不一定會讓病人知道參與手術過程的廠商或臨床工程師，根本問題在於缺乏病人安全為優先的統一規範。參考他國作法，應設置明確的紅線，禁止業務行為，不得以推銷為目的如推薦耗材、維持品牌依賴等方式進手術室、禁止不當利益，不得替醫院負擔業務，或提供醫療人員金錢或勞務，如代執刀、外包人力。

醫改會說，也需明訂例外情形規範廠商進入手術室的目的，例如確保設備妥善使用、補充仿單或操作規範說明、新品保固期、障礙排除等，乃至合理的頻率或次數規範等，都應有更嚴謹的規定與監管。

醫改會也強調， 強化病人知情權與參與，病人應知道「誰參與自己的醫療處置」，若有非醫療人員在場，應以文件詳實紀錄。醫院應事前告知並取得同意，而不是發生糾紛後才卸責廠商操作不當。整起事件反映的是，醫療體系與廠商長期「共生但模糊」的關係，需要各界共同來關注。

病人 醫改會 手術

延伸閱讀

守護動物生命 新北動保員飛天遁地強化救援技能

醫材、手術機器更新快 廠商常進手術室輔助

爆無照廠商動刀 台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

相關新聞

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

內政部今公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月相比減少6953人，連續2...

新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程

配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評，環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標...

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

重症科醫師黃軒昨日在臉書發文示警，指出「年輕人好好的，會不會猝死？」答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他直言，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。

選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙

營養師曾建銘近日在臉書發文提醒，許多正在減脂的人，常誤以為「雞絲麵看起來清淡、份量少」，是減肥期間的安全選項，但實際上可能正好相反。他直言，問題不在於「能不能吃麵」，而是多數人低估了熱量與油脂，算錯了營養的「數學題」。

鼎泰豐年度排行出爐！蛋炒飯家族強勢佔3席 第一名毫無懸念就是它

創立於1958年的鼎泰豐，全球分店橫跨美國、亞洲、中東、歐洲等12個國家地區，和台積電一樣成為台灣的象徵，也是少數能夠跨...

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

寒流來襲，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。