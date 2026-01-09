醫界爆代執刀早是公開秘密 醫改會要衛福部「別裝無辜」應速定規範

中榮爆出無照醫材廠商進出開刀房「執刀」，醫界直指這並非個案，早已是不能說的秘密，且多年前就已有類似的爭議事件。台灣醫療改革基金會今發出聲明指出，這類現象早已時有所聞，是「公開的秘密」，在這樣的節骨眼上，衛福部不必裝無辜，應盡速訂定清楚的指引或指導原則。

醫改會今於臉書上發布聲明表示，醫材、醫療設備儀器創新快速且高度精密，實務上可能需要廠商工程師提供保固、技術支援、障礙排除、教育訓練等服務，但從教育訓練、跟刀、操作等，界線涉及病人安全，絕對不能打迷糊仗。廠商進出開刀房提供協助，不能因為引發輿論，就單純究責醫師個人或醫療團隊。若容留進「密醫」進出刀房、違法行醫，醫院應負起最大的管理責任，檢討根本原因，提出改善計畫。

醫改會建議，多數醫院表面上有申請、名冊、感染控制等規定，但執行落差大，也不一定會讓病人知道參與手術過程的廠商或臨床工程師，根本問題在於缺乏病人安全為優先的統一規範。參考他國作法，應設置明確的紅線，禁止業務行為，不得以推銷為目的如推薦耗材、維持品牌依賴等方式進手術室、禁止不當利益，不得替醫院負擔業務，或提供醫療人員金錢或勞務，如代執刀、外包人力。

醫改會說，也需明訂例外情形規範廠商進入手術室的目的，例如確保設備妥善使用、補充仿單或操作規範說明、新品保固期、障礙排除等，乃至合理的頻率或次數規範等，都應有更嚴謹的規定與監管。

醫改會也強調， 強化病人知情權與參與，病人應知道「誰參與自己的醫療處置」，若有非醫療人員在場，應以文件詳實紀錄。醫院應事前告知並取得同意，而不是發生糾紛後才卸責廠商操作不當。整起事件反映的是，醫療體系與廠商長期「共生但模糊」的關係，需要各界共同來關注。