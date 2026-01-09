快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

聽新聞
0:00 / 0:00

標示不實…境外牡蠣混充國產 漁業署：近2年查獲16件

中央社／ 台北9日電
漁業署表示，自民國112年底起至114年底止，共查獲16件標示台灣產牡蠣但鑑定為境外牡蠣，均已移送檢調偵辦，其中3件偵結。示意圖／ingimage
漁業署表示，自民國112年底起至114年底止，共查獲16件標示台灣產牡蠣但鑑定為境外牡蠣，均已移送檢調偵辦，其中3件偵結。示意圖／ingimage

漁業署表示，自民國112年底起至114年底止，共查獲16件標示台灣產牡蠣但鑑定為境外牡蠣，均已移送檢調偵辦，其中3件偵結，各被處新台幣20萬元、10萬元罰金及有期徒刑4個月。

農業部漁業署今天發布新聞稿表示，台灣牡蠣產地集中在嘉義、台南、雲林、彰化、澎湖、金門，因其味道鮮甜容易料理，市面常有不肖業者以進口牡蠣混充「東石蚵」或「台南蚵」牟利。

漁業署指出，農業部已成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」，跨部合作透過牡蠣產地鑑別技術，執行市場稽核牡蠣產地工作，自112年12月起至去年12月，共進行114件市售牡蠣採樣，其中16件雖標示台灣產牡蠣，但經鑑定為境外牡蠣，均已移送檢調單位偵辦。

漁業署提到，現已開發「牡蠣多重元素檢驗方法」及「牡蠣物種之鑑別檢驗方法」鑑定技術，並透由跨部組成「秘密客」至市場採樣鑑定，呼籲業者切勿以身試法混充國產牡蠣；民眾如有發現疑似洗產地或標示不實的情事，可向各衛生單位及檢調單位檢舉。

漁業署說，「牡蠣養殖輔導工作團隊」除查緝混充外，也從養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等四面向，提升剖牡蠣場域衛生保鮮設備、改善友善工作環境及優化包裝貼標設備等工作。

漁業署表示，已要求國產牡蠣養殖戶進行溯源納管，並於113年10月將販運商納入溯源管理，市面上已有產銷履歷或生產追溯條碼（QR Code）的牡蠣產品。

牡蠣 漁業署 農業部

延伸閱讀

這「蚵」不一樣！越南牡蠣假冒嘉義東石產 高檔食材行受害

營養師揭讓手腳不冰冷「黃金食物組合」改善血液循環、預防貧血

南市衛生局推牡蠣物種茶葉重金屬檢驗 六都首創

不法集團假養殖真走私！連江查緝隊查獲走私牡蠣425 袋、逾5噸

相關新聞

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

內政部今公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月相比減少6953人，連續2...

新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程

配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評，環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標...

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

重症科醫師黃軒昨日在臉書發文示警，指出「年輕人好好的，會不會猝死？」答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他直言，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。

選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙

營養師曾建銘近日在臉書發文提醒，許多正在減脂的人，常誤以為「雞絲麵看起來清淡、份量少」，是減肥期間的安全選項，但實際上可能正好相反。他直言，問題不在於「能不能吃麵」，而是多數人低估了熱量與油脂，算錯了營養的「數學題」。

鼎泰豐年度排行出爐！蛋炒飯家族強勢佔3席 第一名毫無懸念就是它

創立於1958年的鼎泰豐，全球分店橫跨美國、亞洲、中東、歐洲等12個國家地區，和台積電一樣成為台灣的象徵，也是少數能夠跨...

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

寒流來襲，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今(9日)晚至明(10日)上午，局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。