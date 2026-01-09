標示不實…境外牡蠣混充國產 漁業署：近2年查獲16件

漁業署表示，自民國112年底起至114年底止，共查獲16件標示台灣產牡蠣但鑑定為境外牡蠣，均已移送檢調偵辦，其中3件偵結，各被處新台幣20萬元、10萬元罰金及有期徒刑4個月。

農業部漁業署今天發布新聞稿表示，台灣牡蠣產地集中在嘉義、台南、雲林、彰化、澎湖、金門，因其味道鮮甜容易料理，市面常有不肖業者以進口牡蠣混充「東石蚵」或「台南蚵」牟利。

漁業署指出，農業部已成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」，跨部合作透過牡蠣產地鑑別技術，執行市場稽核牡蠣產地工作，自112年12月起至去年12月，共進行114件市售牡蠣採樣，其中16件雖標示台灣產牡蠣，但經鑑定為境外牡蠣，均已移送檢調單位偵辦。

漁業署提到，現已開發「牡蠣多重元素檢驗方法」及「牡蠣物種之鑑別檢驗方法」鑑定技術，並透由跨部組成「秘密客」至市場採樣鑑定，呼籲業者切勿以身試法混充國產牡蠣；民眾如有發現疑似洗產地或標示不實的情事，可向各衛生單位及檢調單位檢舉。

漁業署說，「牡蠣養殖輔導工作團隊」除查緝混充外，也從養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等四面向，提升剖牡蠣場域衛生保鮮設備、改善友善工作環境及優化包裝貼標設備等工作。

漁業署表示，已要求國產牡蠣養殖戶進行溯源納管，並於113年10月將販運商納入溯源管理，市面上已有產銷履歷或生產追溯條碼（QR Code）的牡蠣產品。