地牛有感搖晃…花蓮秀林鄉發生規模3.7地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
1月9日下午3時50分左右，花蓮縣秀林鄉附近發生規模3.7的有感地震。根據測定，該地震深度約21.5公里，屬於極淺層地震，震央位置約位於花蓮縣政府西北西方近15公里範圍內。最大震度出現在花蓮縣銅門，達到3級，顯示當地居民普遍感受到搖晃。

最大震度3級地區:花蓮縣

3級震度屬於弱震，當時幾乎所有人都能明顯感受到搖晃，房屋內部震動、碗盤門窗有聲響，懸掛物顯著搖擺。靜止的車輛也會明顯晃動，電線稍微擺動。建議居民發生此級震度時，務必保持冷靜，迅速採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作。請避免站在窗邊或懸掛物附近，也不要隨意往戶外奔跑以防止意外傷害。地震後請檢查居家瓦斯、水電設施是否異常，並隨時留意官方資訊更新。

最大震度2級地區:南投縣、臺中市

震度2級屬於輕震，多數民眾能感覺搖晃，室內懸掛物輕微擺動，靜止汽車稍有晃動，此程度通常不造成物品掉落或建築損害，但仍提醒民眾做好防震準備並保持警覺。

最大震度1級地區:宜蘭縣

1級微震時，人靜止狀態下一些感覺輕微搖晃，無明顯影響，民眾可正常生活，但仍建議留心後續是否有餘震發生。

本次地震屬於正常的淺層活動範圍內，尚未造成明顯災損或結構危害。建議民眾務必遵守防震守則，地震時快速找尋安全掩護處，確保個人安全。日常生活中也應檢視家中防震措施，將重物固定，做好避難準備，以面對可能的餘震。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

01/09-15:50花蓮縣秀林鄉發生規模3.7有感地震。圖／擷自中央氣象署
01/09-15:50花蓮縣秀林鄉發生規模3.7有感地震。圖／擷自中央氣象署

