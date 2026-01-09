體感8度！她包成肉粽仍冷到發抖 網友曝：多這1件根本沒用

近日寒流來襲，全台氣溫驟降，不過穿得多真的就代表暖和嗎？一名女網友在Threads上崩潰發文，表示自己明明上半身已經穿了5件衣服，但在桃園體感僅8度的低溫下，依然覺得冷風刺骨。貼文曝光後，引發熱烈討論，不少內行網友一看她的穿搭清單，立刻點出其中一樣單品根本是「無效保暖」。

原PO在貼文中列出自己的禦寒裝備，依序是發熱衣、打底衫、毛衣、針織外套，最後再罩上一件防風外套，總共穿了5層。她無奈表示，即便已經包得密不透風，體感上還是覺得非常冷。對此，眼尖的網友紛紛指出，問題可能出在針織外套上。

許多留言分析，針織材質雖然柔軟，但孔隙較大，容易透風，若沒有被完全阻隔，冷空氣很容易竄入，甚至被形容為禦寒穿搭中的「廢物單品」。網友建議，不如將針織外套換成羽絨背心或科技羽絨，保暖效果會顯著許多。

此外，也有不少「勇者」分享自己的精簡穿搭，表示其實只要穿對材質，三件就綽綽有餘。多數網友推薦「發熱衣＋厚毛衣＋長版羽絨外套」的黃金組合，強調最外層的羽絨外套才是鎖住體溫的關鍵；機車族則特別提醒，末梢神經的保暖至關重要，戴上口罩、手套並圍上圍巾，體感溫度瞬間就能提升不少；還有人分享小撇步，將內層衣服紮進褲子裡，也能有效防止寒風灌入。

知名服飾品牌UNIQLO過去也曾分享過冬季旅遊必備的「洋蔥式穿法」三大原則：內層著重「排汗發熱」，保持身體乾燥；中層負責「保暖」，如刷毛或羊毛材質來鎖住熱能；外層則要「防風防水」，抵擋寒風與濕氣。只要掌握這「內濕、中暖、外防風」的口訣，即便不用穿得像米其林寶寶，也能暖呼呼地度過寒冬。