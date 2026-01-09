體感8度！她包成肉粽仍冷到發抖 網友曝：多這1件根本沒用
近日寒流來襲，全台氣溫驟降，不過穿得多真的就代表暖和嗎？一名女網友在Threads上崩潰發文，表示自己明明上半身已經穿了5件衣服，但在桃園體感僅8度的低溫下，依然覺得冷風刺骨。貼文曝光後，引發熱烈討論，不少內行網友一看她的穿搭清單，立刻點出其中一樣單品根本是「無效保暖」。
原PO在貼文中列出自己的禦寒裝備，依序是發熱衣、打底衫、毛衣、針織外套，最後再罩上一件防風外套，總共穿了5層。她無奈表示，即便已經包得密不透風，體感上還是覺得非常冷。對此，眼尖的網友紛紛指出，問題可能出在針織外套上。
許多留言分析，針織材質雖然柔軟，但孔隙較大，容易透風，若沒有被完全阻隔，冷空氣很容易竄入，甚至被形容為禦寒穿搭中的「廢物單品」。網友建議，不如將針織外套換成羽絨背心或科技羽絨，保暖效果會顯著許多。
此外，也有不少「勇者」分享自己的精簡穿搭，表示其實只要穿對材質，三件就綽綽有餘。多數網友推薦「發熱衣＋厚毛衣＋長版羽絨外套」的黃金組合，強調最外層的羽絨外套才是鎖住體溫的關鍵；機車族則特別提醒，末梢神經的保暖至關重要，戴上口罩、手套並圍上圍巾，體感溫度瞬間就能提升不少；還有人分享小撇步，將內層衣服紮進褲子裡，也能有效防止寒風灌入。
知名服飾品牌UNIQLO過去也曾分享過冬季旅遊必備的「洋蔥式穿法」三大原則：內層著重「排汗發熱」，保持身體乾燥；中層負責「保暖」，如刷毛或羊毛材質來鎖住熱能；外層則要「防風防水」，抵擋寒風與濕氣。只要掌握這「內濕、中暖、外防風」的口訣，即便不用穿得像米其林寶寶，也能暖呼呼地度過寒冬。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言