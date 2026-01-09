我國正式進入超高齡社會 衛福部長提4對策：醫療在地化避免長者奔波

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良今天出席「台灣健康網路平台股份有限公司（TW HEALTH NEXUS）」開幕活動。記者林琮恩／攝影
內政部今天公布，我國去年底達世衛組織超高齡社會標準，65歲以上比率達20.06%。衛福部石崇良說，去年上半年就預期，我國2025年「一定會達標」進入超高齡社會，隨人口結構急遽改變，醫療照顧體系須調整因應，衛福部從健康促進、分散式照顧、健康導向健保給付、科技運用4面向著手因應，陸續推出多項政策。

石崇良說，隨高齡化社會來臨，不論高齡者、一般民眾，都要增進健康促進，政府也要將更多資源投入健康促進，總統府健康台灣委員會提出的「三高防治888計畫」，衛福部規畫的「健康幣」，都是希望提供民眾誘因，達到健康促進效果。

「照顧長者應落實在地化，避免舟車勞頓。」石崇良說，高齡化社會醫療體系，應採分散式照顧、去中心化照顧模式，避免過於集中式照護，在此前提下，醫院並非最良好照顧環境，為此，衛福部提出多項居家醫療革新方案，包括在宅住院、居家安寧等，有發展一日型照護模式，包括門診靜脈注射（OPAT），讓過去需要住院的感染症病人，不再需要長期住院等。

石崇良說，為強化分散式照護，衛福部推動遠距醫療常態化，結合居家醫療實施，也推動居家醫療與長照體系結合，「以家為基礎是長照3.0重點。」

為提升醫療效率，避免失能，石崇良說，以健康導向、結果導向的健保給付模式，取代過去論量計酬的給付模式，是因應超高齡社會的重要對策，衛福部1月分推出新制，創傷病人進到急診，2小時內送進開刀房，給付可加成1倍，4小時內送開刀房者加成60%，幫助病人與時間賽跑，儘早接受治療減少失能。另也推動高血脂治療論質計酬模式，近期就會上路。

另，石崇良表示，高齡化趨勢讓需要照顧的長者人數愈來愈多，同時卻因少子女化，導致青壯年工作人力、勞動人口下降，除導入外籍人力解決困境，更需要運用科技協助，讓工作方式改變，優化流程、提升效能。

石崇良 衛福部 高齡化 高齡者 內政部

