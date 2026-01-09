快訊

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

台灣進入超高齡社會…嘉義縣老人比破24% 生不如死成常態

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台灣正式邁入超高齡社會，嘉義縣是老年人口比最高縣市。此為示意圖。本報資料照／記者杜建重攝影
台灣正式邁入超高齡社會，嘉義縣是老年人口比最高縣市。此為示意圖。本報資料照／記者杜建重攝影

台灣正式邁入超高齡社會，嘉義縣是老年人口比最高縣市，2025年12月人口總數47萬3181人，其中65歲以上老人就有逾11萬人、占比超過24%，且粗死亡率12.93‰、出生率3.41‰，人口減少生不如死，社會局表示，持續推動樂齡安老、安心生養的雙軌策略因應。

根據內政部統計，2025年12月底嘉義縣人口總數為47萬3181人，較上年同期減少1萬721人。在人口結構方面，0至14歲人口為3萬9106人，占全縣人口約8.3%；15至64歲人口32萬6人，占比約67.6%；65歲以上人口達11萬4069人，占比約24.1%，高齡人口比重持續攀升。

社會局表示，針對高齡化需求，嘉義縣長照預算已增至29億元，落實長照3.0計畫，村里據點布建率已逾8成，廣設老人食堂與巷弄長照站，確保長者在地安老。未來將持續優化托育環境並結合智慧長照，以完善的社會福利網，延緩人口流失，讓年輕人敢生、長輩有依靠。

另在生育支持方面，透過經濟補助減輕負擔，生育補助第一胎1萬2000元、第二胎2萬4000元、第三胎3萬6000元，第四胎以上10萬元，也配合中央0到6歲國家養政策，每月補助5000元育兒津貼，目前準公共化托育補助，一般家庭最高可領1萬5000元。

嘉義縣老年人口比首度破24%，縣府推動長照據點及老人食堂，縣長翁章梁日前到義竹國小埤前分校據點關懷長者。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣老年人口比首度破24%，縣府推動長照據點及老人食堂，縣長翁章梁日前到義竹國小埤前分校據點關懷長者。圖／嘉義縣政府提供

長照 嘉義 生育補助 老年人口 育兒津貼

延伸閱讀

【重磅快評】人口金字塔倒轉 台灣跨入超高齡社會的沉重一刻

台灣邁入超高齡社會 家總籲長照走向共融照顧圈打造「人力大水庫」

中國航空總人口超5億 成全球第一航空人口大國

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

相關新聞

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

內政部今公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月相比減少6953人，連續2...

新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程

配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評，環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標...

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

重症科醫師黃軒昨日在臉書發文示警，指出「年輕人好好的，會不會猝死？」答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他直言，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。

選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙

營養師曾建銘近日在臉書發文提醒，許多正在減脂的人，常誤以為「雞絲麵看起來清淡、份量少」，是減肥期間的安全選項，但實際上可能正好相反。他直言，問題不在於「能不能吃麵」，而是多數人低估了熱量與油脂，算錯了營養的「數學題」。

我國正式進入超高齡社會 衛福部長提4對策：醫療在地化避免長者奔波

內政部今天公布，我國去年底達世衛組織超高齡社會標準，65歲以上比率達20.06%。衛福部長石崇良說，去年上半年就預期，我...

台灣進入超高齡社會…嘉義縣老人比破24% 生不如死成常態

台灣正式邁入超高齡社會，嘉義縣是老年人口比最高縣市，2025年12月人口總數47萬3181人，其中65歲以上老人就有逾1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。