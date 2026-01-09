台灣進入超高齡社會…嘉義縣老人比破24% 生不如死成常態

台灣正式邁入超高齡社會，嘉義縣是老年人口比最高縣市，2025年12月人口總數47萬3181人，其中65歲以上老人就有逾11萬人、占比超過24%，且粗死亡率12.93‰、出生率3.41‰，人口減少生不如死，社會局表示，持續推動樂齡安老、安心生養的雙軌策略因應。

根據內政部統計，2025年12月底嘉義縣人口總數為47萬3181人，較上年同期減少1萬721人。在人口結構方面，0至14歲人口為3萬9106人，占全縣人口約8.3%；15至64歲人口32萬6人，占比約67.6%；65歲以上人口達11萬4069人，占比約24.1%，高齡人口比重持續攀升。

社會局表示，針對高齡化需求，嘉義縣長照預算已增至29億元，落實長照3.0計畫，村里據點布建率已逾8成，廣設老人食堂與巷弄長照站，確保長者在地安老。未來將持續優化托育環境並結合智慧長照，以完善的社會福利網，延緩人口流失，讓年輕人敢生、長輩有依靠。

另在生育支持方面，透過經濟補助減輕負擔，生育補助第一胎1萬2000元、第二胎2萬4000元、第三胎3萬6000元，第四胎以上10萬元，也配合中央0到6歲國家養政策，每月補助5000元育兒津貼，目前準公共化托育補助，一般家庭最高可領1萬5000元。 嘉義縣老年人口比首度破24%，縣府推動長照據點及老人食堂，縣長翁章梁日前到義竹國小埤前分校據點關懷長者。圖／嘉義縣政府提供