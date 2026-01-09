連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
去年新生兒數更創新低為10萬7812人，連續10年下降，只剩下104年的21萬3598人數一半不到。圖／聯合報系資料照
內政部今公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月相比減少6953人，連續24個月負成長。此外去年新生兒數更創新低為10萬7812人，連續10年下降，只剩下104年的21萬3598人數一半不到。

根據最新戶口統計資料，在新生兒數部分，114年12月出生數為9027人，約每4.9分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.56‰，較上年同月減少3469人、27.76%，較上月增加1081人、13.60%，整年共10萬7812人。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣7.27‰，其次為台東縣6.05‰，再其次為澎湖縣5.96‰；最低為基隆市3.40‰，其次為嘉義縣3.41‰，再其次為台南市3.70‰。

另根據資料統計，台灣新生兒數在104年仍有上升，人數來到21萬3598人，但自105年起下降至20萬8440人，隨後更逐年遞減為106年19萬3844人、107年18萬1601人、108年17萬7767人、109年16萬5249人、110年15萬3820人、111年13萬8986人、112年13萬5571人、113年13萬4856人，114年更僅有10萬7812人，創下新低。

至於死亡率部分，去年整體死亡人數為20萬268人，折合年粗死亡率為8.58‰，相比113年減少1839人。

