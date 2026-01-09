快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

聽新聞
0:00 / 0:00

新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第29條、第42條及第46條附表6修正草案，今舉行草案研商會。記者葉冠妤/攝影
環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第29條、第42條及第46條附表6修正草案，今舉行草案研商會。記者葉冠妤/攝影

配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第29條、第42條及第46條附表6修正草案，今舉行草案研商會。有與會代表擔心新增碳封存場址要實施環評，等於加一道管制程序，恐曠日廢時，也有代表建議試驗性碳封存計畫應排除環評。

環境部說明，因應去年底「環境影響評估法」修法，規定設置太陽光電發電系統應實施環評，布，因此進一步修正認定標準第29條及第46條附表6；另為避免二氧化碳捕捉後封存場址造成環境影響，也一併修正增訂第42條第7款規定。

針對二氧化碳捕捉後封存(CCS)場址應進行環境影響評估，台電代表表示，氣候變遷法已納入規範，甚至比環評內容更為細緻，台電同意CCS進行環境影響評估，但若同時有環評法、氣候變遷法兩道管制程序，行政作業花5、6年，程序完備再發包又花了2、3年，曠日廢時且資訊早已落後，盼能合併審查。此外，試驗型計畫已有許多國外參考案例，主要影響是判斷地質條件是否能承受，而非不是封存量體 ，應不須環評。

碳捕存再利用協會秘書長呂慶慧也說，環評目的在於預防或降低對環境有影響的大型開發活動，建議可透過專案審查或分級管理，若只是試驗計畫也要環評，恐怕會有過多行政負擔。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，現在目標是2032年每年碳封存400萬噸、2035年每年600萬噸，要達標的話，現在就要開始做，因此管理辦法要趕快定下來，畢竟找到好的場址最花時間，試驗計畫也不可能商業運轉，與減碳目標關係不大，CCS遇到最大課題是找到適合場址、化解民眾疑慮跟碳捕捉來源，不該為了考慮試驗計畫該不該環評而延宕時程，不論多大規模，只要準備封存，就是做好環評，按管理辦法申請，對推動工作比較順。

環評 氣候變遷 環境部

延伸閱讀

歐盟CBAM上路 兩議題待解

南投埔里申設掩埋場環評須補正 居民將更大抗爭

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

台電員工離職已領勞保補償金 年老後又申請老年給付 台電興訟要求償還

相關新聞

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

內政部今公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月相比減少6953人，連續2...

新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程

配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評，環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標...

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

重症科醫師黃軒昨日在臉書發文示警，指出「年輕人好好的，會不會猝死？」答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他直言，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。

選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙

營養師曾建銘近日在臉書發文提醒，許多正在減脂的人，常誤以為「雞絲麵看起來清淡、份量少」，是減肥期間的安全選項，但實際上可能正好相反。他直言，問題不在於「能不能吃麵」，而是多數人低估了熱量與油脂，算錯了營養的「數學題」。

台灣進入超高齡社會…嘉義縣老人比破24% 生不如死成常態

台灣正式邁入超高齡社會，嘉義縣是老年人口比最高縣市，2025年12月人口總數47萬3181人，其中65歲以上老人就有逾1...

每4個台北人就1個老人...北市府直球迎戰超高齡海嘯

台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占20.06%，又以台北市24.18%最高。隨著高齡長者漸增，北市衛生局著眼「讓他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。