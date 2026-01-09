新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程
配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評，環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第29條、第42條及第46條附表6修正草案，今舉行草案研商會。有與會代表擔心新增碳封存場址要實施環評，等於加一道管制程序，恐曠日廢時，也有代表建議試驗性碳封存計畫應排除環評。
環境部說明，因應去年底「環境影響評估法」修法，規定設置太陽光電發電系統應實施環評，布，因此進一步修正認定標準第29條及第46條附表6；另為避免二氧化碳捕捉後封存場址造成環境影響，也一併修正增訂第42條第7款規定。
針對二氧化碳捕捉後封存(CCS)場址應進行環境影響評估，台電代表表示，氣候變遷法已納入規範，甚至比環評內容更為細緻，台電同意CCS進行環境影響評估，但若同時有環評法、氣候變遷法兩道管制程序，行政作業花5、6年，程序完備再發包又花了2、3年，曠日廢時且資訊早已落後，盼能合併審查。此外，試驗型計畫已有許多國外參考案例，主要影響是判斷地質條件是否能承受，而非不是封存量體 ，應不須環評。
碳捕存再利用協會秘書長呂慶慧也說，環評目的在於預防或降低對環境有影響的大型開發活動，建議可透過專案審查或分級管理，若只是試驗計畫也要環評，恐怕會有過多行政負擔。
環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，現在目標是2032年每年碳封存400萬噸、2035年每年600萬噸，要達標的話，現在就要開始做，因此管理辦法要趕快定下來，畢竟找到好的場址最花時間，試驗計畫也不可能商業運轉，與減碳目標關係不大，CCS遇到最大課題是找到適合場址、化解民眾疑慮跟碳捕捉來源，不該為了考慮試驗計畫該不該環評而延宕時程，不論多大規模，只要準備封存，就是做好環評，按管理辦法申請，對推動工作比較順。
