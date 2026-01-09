快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

春節連假車票將開賣 台鐵：1月13日0時開放訂票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司因應115年春節連續假期疏運旅客需要，自2026年2月12日(星期四)起至2月23日(星期一)計12天，全線加開各級列車共計271班。其中包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化(海線)EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，2026年2月12日至2月23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

2026年春節疏運期間（2/12-2/23），西部幹線 EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

2026年春節連續假期車票自115年1月13日(星期二) 0時起開放東部幹線對號列車(包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車)訂票，2026年1月14日(星期三)0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至2026年2月23日之乘車票；另東線實名制列車班次，於2026年1月15日(星期四)0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或臺東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

花蓮 自強號 台鐵

延伸閱讀

2026彰化第二場大型路跑從矽品二林廠出發 5千人報名

生活極簡卻捐錢不手軟 彰化「赤腳善人」年前贈406萬元遍及23鄉鎮

彰化偏鄉首長哀歎白包是紅包4倍 中央救救超高齡偏鄉

春節疏運台鐵12天全線加開271班 1月13日起開放訂票

相關新聞

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

內政部今公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至去年12月底為2329萬9132人，與去年11月相比減少6953人，連續2...

新增碳封存場址實施環評 台電憂延宕時程

配合環境影響評估法新增太陽光電、碳捕捉後封存場址應實施環評，環境部去年底預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標...

首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

重症科醫師黃軒昨日在臉書發文示警，指出「年輕人好好的，會不會猝死？」答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他直言，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。

選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙

營養師曾建銘近日在臉書發文提醒，許多正在減脂的人，常誤以為「雞絲麵看起來清淡、份量少」，是減肥期間的安全選項，但實際上可能正好相反。他直言，問題不在於「能不能吃麵」，而是多數人低估了熱量與油脂，算錯了營養的「數學題」。

台灣進入超高齡社會…嘉義縣老人比破24% 生不如死成常態

台灣正式邁入超高齡社會，嘉義縣是老年人口比最高縣市，2025年12月人口總數47萬3181人，其中65歲以上老人就有逾1...

每4個台北人就1個老人...北市府直球迎戰超高齡海嘯

台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占20.06%，又以台北市24.18%最高。隨著高齡長者漸增，北市衛生局著眼「讓他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。