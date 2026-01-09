【重磅快評】人口金字塔倒轉 台灣跨入超高齡社會的沉重一刻

歷經多年「生不如死」，出生率抵不過人口衰老的速度，2025年12月，台灣正式跨入「超高齡社會」，意即65歲以上人口占比突破兩成。不僅勞動力首當其衝，國家財政與家庭結構同時感到壓力襲來。而預警了這麼多年，台灣是否已準備好迎接老化的社會接踵而來的挑戰？

內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為高齡化社會，達到14%是高齡社會，若達20%則稱為「超高齡社會」。

超高齡社會的第一道衝擊，來自勞動力的結構性塌陷。當退休的人數多過新進職場的年輕人，企業不只缺工，更缺承接經驗與技術的中生代。於是延退、再就業、外籍勞動力成為勞動力的補丁，但補丁終究補不了結構裂縫。更深層的疑問在於：當台灣社會處於長工時、低薪資的常態，在超高齡時代來臨時，勞動力還能靠多少年輕新鮮的肝來支撐？又能否營造出讓高齡者願意且能夠繼續打拚的友善職場？

醫療與照護體系的壓力，更是與日俱增。活得久，本該是文明的勝利，但在制度準備不足的情況下，卻會變成家庭的長期消耗戰。慢性病、失能、失智，讓醫院病床與長照資源長期滿載，「老老照顧」與高齡獨居，成為愈來愈普遍的日常。

家庭結構的改變，也讓超高齡社會顯得格外孤單。少子化意味著照顧責任集中在更少的人身上，老年人一旦配偶離世、子女外移，生活便瞬間失去重心。傳統家庭支持網絡逐漸鬆動，卻還來不及被社區或公共系統完整接住。

面對這樣的浪潮，政府並非毫無作為。長期照護政策從1.0走到3.0，試圖把照顧從機構拉回社區，讓醫療與照護不再各自為政。政策語言裡充滿整合、在地老化、智慧照護等前瞻詞彙，然而制度設計再精巧，最終仍得落在照服員、護理師與社工的肩上。且因人力長期不足、薪資偏低，這使得長照政策常陷入一種弔詭狀態：需求愈來愈大，願意投入的人卻愈來愈少。

醫療體系的改革同樣如此。政府強調預防醫學、健康老化與癌症篩檢，試圖讓高齡不等於臥床，這是值得肯定的方向。但問題在於，當基層醫療與長照尚未完全接軌，醫院仍承擔過多社會照顧功能，醫護人員的過勞並未真正被解除。

更大的隱憂藏在財政與治理結構裡。超高齡社會意味支出長期上升，少子化卻讓稅基逐步萎縮。當政府一方面承諾更多照顧，一方面卻迴避稅制與社會保險的根本討論，政策就容易流於表面的安撫而已。此議題須跨部會整合，但現實仍是權責分散、地方政府負擔不均，制度不足處往往由家庭默默承擔。

回到現實，既然超高齡社會已不可逆，但也並非註定完全是悲觀敘事。它同時逼迫我們重新想像工作、退休與價值的定義。高齡者不只是被照顧的對象，也可能可主動提供經驗、時間與社會信任。銀髮經濟、社區參與、跨世代合作，都不該淪為口號，若能真正鬆動年齡歧視與制度框架，老年或許能成為另一種社會能量，而非單向負擔。