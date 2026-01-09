影／苗栗醫院急重症大樓擴建工程21億 卓榮泰：17億中央出
行政院長卓榮泰今天上午視察衛福部苗栗醫院急重症醫療擴建工程，這項計畫經修正在去年12月31日獲行政院核定，總經費約21億，卓榮泰上午宣布醫院只要負責4億，其餘17億全由中央承擔，等於包辦了整幢大樓建設，苗栗縣長鍾東錦感謝中央支持，讓苗栗醫療發展看見希望和曙光，未來停車場空間等需求，縣府一定全力以赴。
部苗早在2010年就獲核定興建急重症醫療大樓，但因多次流標而暫緩，2021年部苗重新規畫爭取興建急重症醫療大樓，並規畫增加放射腫瘤治療中心，兩棟大樓經費分別為12億、2.8億元，其中4億由行政院補助，但招標時面臨物價上漲、缺工缺料，急重症大樓流標6次、腫瘤中心流標14次，2024年部苗決定將兩幢建築合併，修正計畫去年12月31日獲行政院核定。
部苗簡報相關時程表，急重症大樓預計今年4月招標、6月開工，2029年3月完工、11月開始營運。
鍾東錦致詞指出，苗栗的醫療資源不足，鄉親急重症得遠赴台中、新竹或台北大醫院就醫，多年來一直被鄉親詬病，以惡性腫瘤為例，幾乎沒有人會留在苗栗就醫，感謝行政院支持苗栗醫療資源提升，讓他看見希望。目前院區現有停車位不足，縣府願協助將鄰近土地開闢停車場，院區停車位盡量留給病患。
卓榮泰表示，除了大樓硬體，未來包括停車、醫療設施，行政院都會支持，並配合桃竹苗的區域醫療需求，滾動式檢討並協助。
長期以來，苗栗縣民最關切縣內醫療資源的問題，期盼縣內能有一所醫學中心等級的醫院，但以縣內人口數，設置醫學中心等級的大醫院難以實現，苗栗醫院是全縣唯一的公立醫院，總統賴清德2023年底以副總統及總統候選人身分造訪，允諾提供協助，強調「健康台灣」是國家目標，期勉部苗要朝「準醫學中心」定位發展。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言