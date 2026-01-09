台灣邁入超高齡社會 家總籲長照走向共融照顧圈打造「人力大水庫」

台灣2025年總人口2329萬9132人，持續負成長，且65歲以上人口達467萬3155人，占整體20.06%，進入超高齡社會，也凸顯長照需求。中華民國家庭照顧者關懷協會陳景寧表示，實務上約有一成長照家庭屬於「獨居長輩」或「老老照顧」狀態，形同「沒有照顧者」，現行照顧體系難以單靠家庭支撐，建議未來朝向「共融照顧圈」與「社區共生」發展，在人力日益稀缺的情況下，唯有共享、互助，才能走得下去。

陳景寧表示，隨著少子化、家庭人口數下降、子女跨縣市、海外就業成為常態，由家人提供全時照顧的比例勢必持續降低。照顧一定要發生在同一個家戶中，才有辦法真的做到身體類的照顧，這已經是一個必然的趨勢。

陳景寧說，未來在服務面向上，目前長照對「輕度、中度」失能者的支持相對充足，包含居家服務與日間照顧中心，但對「重度失能者」仍明顯不足。居服多半僅限日間，夜間服務難以銜接，而日照中心量能亦不足，對需要高密度照顧、如每2小時翻身、拍背的家庭而言，仍高度依賴住宿型機構。

不過，現行住宿型機構的補助每月僅約一萬元，與實際費用落差甚大，對家庭造成沉重負擔。陳景寧說，長照3.0應優先補強重度失能者的照顧支持，無論是在夜間居服、巡視機制，或住宿型機構的補助水準上，都需有實質提升。

此外，長照未來發展的另一個核心方向是「社區共生」，陳景寧指出，家總近年積極推動「互助喘息」，希望在社區中建立長照家庭彼此支援的互助系統，打破過去以「論量計酬」為主的服務模式，轉而朝「論人計酬」、「論質計酬」發展，由專責單位在社區內整合人力與資源。

陳景寧說，在人力配置上，未來的「共融照顧圈」將不再只仰賴專職照服員，而是採取「混搭模式」，納入照服員、家庭照顧者志工，甚至外籍看護工，共同形成「人力大水庫」。未來提供端一定也是混合的，而且要善用「零工經濟」，每個人不一定要專職或做滿8小時，甚至其中1 小時、2小時，大家疊加起來變成一個人力組合，這就是「互助喘息」正在嘗試的事情。

陳景寧表示，由一個照服員加一個照顧者志工，2個人就可以照顧4個人，其他人就可以去休息。未來這種「人力大水庫」要更有效率地透過「科技平台」來媒合，讓每個人力都不能浪費，政府最大的挑戰就是如何建立一個讓社區互助、讓每個人把零碎時間投入系統的機制，讓社區中零碎但珍貴的照顧時間得以被整合與運用，否則難以支撐未來需求。

至於民眾端，陳景寧呼籲家庭必須調整觀念，正視「單一家庭難以獨力照顧」已成常態，並保持彈性與開放態度，不再堅持由單一照服員或單一家人長期承擔照顧責任，在人力日益稀缺的情況下，唯有共享、互助，才能走得下去。