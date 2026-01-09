終結行人地獄 民團提出5大訴求 重塑駕駛文化

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
桃園市人本交通推動協會等團體今天召開記者會指出，台灣的駕訓與考照制度早已積弊已久，導致不具備安全意識的駕駛大量上路，這不僅成為「行人地獄」的主因之一，也讓所有用路人的安全受到威脅。示意圖。本報資料照片
桃園市人本交通推動協會等團體今天召開記者會，指台灣的駕訓與考照制度早已積弊已久，導致不具備安全意識的駕駛大量上路，這不僅成為「行人地獄」的主因之一，也讓所有用路人的安全受到威脅，並提出考訓路線納入商圈或市區道路、建立一套全國性的統一駕訓教材等5大訴求。

今天逾10個民間團體及跨黨派立委在立法院召開記者會，除了肯定交通部調整考照制度等交通改革，並提出5大訴求，呼籲重塑駕駛文化，以保障所有用路人的生命安全。

訴求包括考訓路線納入商圈或市區道路，落實真實人車互動情境、 建立全國統一駕訓教材、透過車速分流與教育，為未成年打造合法安全的移動環境。建立不分年齡的全民回訓與高風險駕駛評估輔導、逐步納入4月份民團聯名的共識文件的訴求等等。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙說，台灣目前以車種分流，而不是用車速分流，這並不合理，長遠來說，讓機車回歸一般車道，把慢車道還給自行車、二輪電動車等「真正的慢車」使用，才是更安全的道路設計。

立委林月琴表示，我國駕訓班教學缺乏嚴格的查核機制，包括：多人共車教學以及學員缺課3分之1依然可以考照等弊病。駕訓制度與駕照管理必須進行改革。

記者會 車道

