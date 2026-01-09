首次發作就是生命終點…年輕人猝死因忽略警訊 醫列4救命關鍵

「年輕人好好的，會不會猝死？」重症科醫師黃軒昨日在臉書解答，指出答案其實是肯定的，而且往往來得又快又安靜。他直言，臨床上最讓醫師心寒的一句話，就是家屬哽咽地說「他昨天還好好的」，但這並非都市傳說，而是早已被寫進國際醫學期刊的事實。

黃軒引用期刊與病理解剖研究指出，40歲以下年輕族群的猝死雖然發生率不高，每10萬人中，1年約有2至2.8人，但一旦發生，幾乎沒有第二次搶救生命的機會。更令人警惕的是，多數案例並非來自已知的慢性病，許多年輕人過去從未被診斷出心臟疾病，外表看起來完全健康。

他進一步說明，年輕人猝死最常見的原因之一，是遺傳型心臟病，包括肥厚型心肌病、Brugada症候群與長QT症候群。這類患者平時沒有明顯症狀，卻可能在熬夜、劇烈運動或情緒劇烈波動時突然發作，往往「第一次發作，也是最後一次」。

除了遺傳性疾病，心律不整也是重要風險之一，常發生在半夜、清晨、運動後或高度緊張狀態下。此外，心肌梗塞也有年輕化趨勢。黃軒指出，30多歲若長期抽菸、熬夜、承受高壓、體重過重，冠狀動脈同樣會硬化，而年輕人更容易硬撐、不願就醫，反而提高直接猝死的風險。

另外，猝死不只與心臟相關，肺栓塞、腦出血、毒品或藥物反應，以及嚴重過敏反應，都可能在短時間內奪命，留給當事人與旁人的反應時間非常有限。

黃軒也提醒，年輕人並非毫無警訊，只是經常選擇忽略，包括運動時胸悶或胸痛、突然心悸、心跳不規則、不明原因暈眩、異常疲倦，甚至半夜心跳快到驚醒。他強調，猝死前身體其實「有在說話」，只是聲音很小，而年輕人往往用「我還年輕」來說服自己。

針對預防，黃軒提出四個能救命的關鍵行動：

第一，不只是做健檢，而是要做「對的檢查」，包括心電圖、心臟超音波，有家族史者則需進一步評估。 第二，若家族中曾出現年輕猝死、不明原因昏倒或早發性心臟病，就不屬於低風險族群。 第三，熬夜不是累，而是在賭命，研究已證實睡眠不足會讓心律更不穩，增加猝死風險。 第四，不要再用「年輕」當作保護色，醫學上年輕只是延後發病，並非免疫。

黃軒最後提醒，猝死「不是老年人的專利」，而是長期風險累積的結果。被忽略的，往往不是症狀本身，而是時間。呼籲民眾維持良好健康習慣，並定期接受合適的健康檢查。