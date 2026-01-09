選細的沒有比較健康！營養師揭「麵食紅綠燈」：它是吸油面紙
營養師曾建銘近日在臉書發文提醒，許多正在減脂的人，常誤以為「雞絲麵看起來清淡、份量少」，是減肥期間的安全選項，但實際上可能正好相反。他直言，問題不在於「能不能吃麵」，而是多數人低估了熱量與油脂，算錯了營養的「數學題」。
曾建銘指出，真正讓人發胖的，往往不是那一碗麵本身，而是誤以為整碗只等於「一份主食」。他以《台灣食物代換表》的概念，將常見麵攤主食比喻成紅綠燈，協助民眾在點餐前快速判斷風險。
「綠燈區」：冬粉、米粉、蕎麥麵
相對其他麵條來說較為安全，但並不代表可以無限量食用，因為一碗通常就相當於約三份主食。曾建銘也特別提醒，即使選擇相對低風險的麵類，蛋白質仍然不能省略。
「黃燈區」：烏龍麵、陽春麵與拉麵
這一類最容易出現澱粉攝取過量的情況。外觀看起來份量不大，但澱粉密度高，若是鍋燒麵，選擇烏龍麵已屬黃燈，若換成意麵，風險則會再往上升。
「紅燈區」：雞絲麵、鍋燒意麵與油麵
曾建銘特別點名雞絲麵，強調它看似細小無害，實際上卻是「麵條界的吸油面紙」。由於製作過程中經過油炸，本身就吸附大量油脂，再搭配高鈉湯頭，對減脂族群而言，幾乎是地雷等級的選項。
最後，曾建銘也分享自己的「吃麵心法」，強調進食順序的重要性。想吃麵又不想造成過多負擔，可以先用蔬菜增加碗中的體積，再以蛋白質增加飽足感，最後才吃麵條，避免不知不覺攝取過量澱粉與油脂。在麵攤點餐前，若能對份量與選擇有基本概念，就能少踩很多看不見的陷阱。
