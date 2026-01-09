陳昭姿挑戰代孕入法 婦產科醫學會：1%需求仍需顧及但不宜貿然上路
代理孕母是否入法近日因人工生殖法修正草案引發諸多討論，民眾黨立委陳昭姿認為，人工生殖適用對象排除代孕，對於無法自行懷孕的女性或男同志伴侶，難以真正落實平權。婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，代孕能照顧到先天或後天無子宮，或懷孕風險極高的女性，但代孕人權若無法獲得妥適的照顧，不宜貿然上路。
黃建霈表示，代孕議題高度複雜，並非「支持或反對」一句話就能定論，關鍵在於是否能建立完善配套，在兼顧公平、正義、人權與安全的前提下審慎推動。
黃建霈說，推動代孕制度的初衷，來自實際真正有需求的女性，如先天或後天無子宮、懷孕風險極高者。先天無子宮女性約為百分之一，換算下約有十多萬名女性面臨此困境。
他曾聽聞幾位做不孕症的醫師，臨床上遇過無子宮女性詢問代孕的可能性，盼能轉介至國外求子，通常因無子宮或懷孕風險高而來求助者，多已做好功課、了解風險才來詢問，也看見他們為了求子，不僅耗資也耗時，相當艱辛。
目前代孕最大的爭議在於恐走向商業化，黃建霈說，「商業」本身並非全然負面，醫療行為本就涉及費用，但是若出現不當鼓吹、價格失衡，甚至非醫療專業介入操作，就可能偏離初衷，造成剝削與不公。另外，開放代孕首要考量仍是「安全與人權」，懷孕本就存在風險，代孕更須讓參與者充分知情，理解風險並自主選擇。
外電報導，中國大陸電玩大亨徐波，透過代孕制度於美國生下一百多名孩子，目的是為了建立龐大的「超級家庭」。黃建霈說，這名富豪在美國執行代孕並沒有違法，但從他自己的個人立場來看，並不認同此行為，因為「合法不等於合理」，這類情況也凸顯制度若缺乏明確的界線，即可能引發倫理爭議。
黃建霈說，隨著時代與社會觀念轉變，他認為，代孕制度未來有高度的機會走向「開放」，前提是社會能逐步形成共識。他也以同性婚姻為例，過去都認為同婚不可能，但短短十年的倡議，以及社會的溝通，就讓同婚合法。他強調，許多制度都需要社會積極討論，待時機成熟，社會溝通成本降低，才有辦法推行。
延伸閱讀
