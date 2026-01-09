快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

陳昭姿挑戰代孕入法 婦產科醫學會：1%需求仍需顧及但不宜貿然上路

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，代孕能照顧到先天或後天無子宮，或懷孕風險極高的女性，但代孕人權若無法獲得妥適的照顧，不宜貿然上路。本報資料照片
婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，代孕能照顧到先天或後天無子宮，或懷孕風險極高的女性，但代孕人權若無法獲得妥適的照顧，不宜貿然上路。本報資料照片

代理孕母是否入法近日因人工生殖法修正草案引發諸多討論，民眾黨立委陳昭姿認為，人工生殖適用對象排除代孕，對於無法自行懷孕的女性或男同志伴侶，難以真正落實平權。婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，代孕能照顧到先天或後天無子宮，或懷孕風險極高的女性，但代孕人權若無法獲得妥適的照顧，不宜貿然上路。

黃建霈表示，代孕議題高度複雜，並非「支持或反對」一句話就能定論，關鍵在於是否能建立完善配套，在兼顧公平、正義、人權與安全的前提下審慎推動。

黃建霈說，推動代孕制度的初衷，來自實際真正有需求的女性，如先天或後天無子宮、懷孕風險極高者。先天無子宮女性約為百分之一，換算下約有十多萬名女性面臨此困境。

他曾聽聞幾位做不孕症的醫師，臨床上遇過無子宮女性詢問代孕的可能性，盼能轉介至國外求子，通常因無子宮或懷孕風險高而來求助者，多已做好功課、了解風險才來詢問，也看見他們為了求子，不僅耗資也耗時，相當艱辛。

目前代孕最大的爭議在於恐走向商業化，黃建霈說，「商業」本身並非全然負面，醫療行為本就涉及費用，但是若出現不當鼓吹、價格失衡，甚至非醫療專業介入操作，就可能偏離初衷，造成剝削與不公。另外，開放代孕首要考量仍是「安全與人權」，懷孕本就存在風險，代孕更須讓參與者充分知情，理解風險並自主選擇。

外電報導，中國大陸電玩大亨徐波，透過代孕制度於美國生下一百多名孩子，目的是為了建立龐大的「超級家庭」。黃建霈說，這名富豪在美國執行代孕並沒有違法，但從他自己的個人立場來看，並不認同此行為，因為「合法不等於合理」，這類情況也凸顯制度若缺乏明確的界線，即可能引發倫理爭議。

黃建霈說，隨著時代與社會觀念轉變，他認為，代孕制度未來有高度的機會走向「開放」，前提是社會能逐步形成共識。他也以同性婚姻為例，過去都認為同婚不可能，但短短十年的倡議，以及社會的溝通，就讓同婚合法。他強調，許多制度都需要社會積極討論，待時機成熟，社會溝通成本降低，才有辦法推行。

婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，去年預期今年的新生兒人數應該有12萬人，沒想到不只沒有12萬，連10萬可能都不到，這樣的下滑幅度「比原本預期還慘」。本報資料照片
婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，去年預期今年的新生兒人數應該有12萬人，沒想到不只沒有12萬，連10萬可能都不到，這樣的下滑幅度「比原本預期還慘」。本報資料照片

風險 子宮 懷孕

延伸閱讀

代理孕母爭議30年 多名立委主張另立專法 陳柏同：生育是基本人權

柯文哲明拜會韓國瑜 傳王世堅一同參與將討論1議題

陳培瑜質疑領養卻遺憾沒有小孩 陳昭姿斥失格：立法不該評價他人家庭

代理孕母修法卡關 醫怒轟民進黨：性平做半套還自打臉

相關新聞

影／南橫啞口再現降雪美景 遊客守候驚呼：等到了

寒流持續發威，高山地區冷到凍未條。台東海拔2722公尺的南橫啞口「大關山隧道」一帶，今天接近中午時分開始飄起雪來，讓守候...

影／美到屏息！太平山結滿霧淞再現銀白世界

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，宜蘭太平山國家森林遊樂區今晨再度降到攝氏零度，可惜水氣不足，並未降雪，但樹梢枝頭結滿霧淞...

玉山氣象員寒風中扛茶壺為儀器除冰 鄭明典：最簡單方法就是用熱水溶

入冬首波寒流影響，加上水氣配合，玉山氣象站今天上午6時降瑞雪，積雪至少1公分，最冷時只有零下6.7度低溫，即使近中午也才...

春節疏運台鐵12天全線加開271班 1月13日起開放訂票

因應今年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司表示，自2月12日（周四）起至2月23日（周一）計12天，全線加開各級列車共計...

首波寒流威脅還沒完 氣象署：今晚至明晨輻射冷卻恐更強 下探6度低溫

最近受到冷空氣的影響，天氣比較寒冷，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，強烈大陸冷氣團連續影響幾天之後，尤其是昨晚到今...

台灣正式邁入超高齡社會！65歲以上人口20.06%、北市占最多

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。