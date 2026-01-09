代孕該不該開放？人工生殖醫學權威曾啟瑞：別讓生育權只屬於有錢人

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
TFC台北生殖中心，創辦人曾啟瑞表示，代孕爭議難解，關鍵在於社會普遍擔憂女性子宮被商業化、甚至淪為剝削工具，制度設計應清楚畫定「非商業代孕」。本報資料照片
「人工生殖法」修正草案是否納入代理孕母制度，再度引發討論。TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，他支持在「嚴格排除商業化」與「具明確醫療適應症」的前提下，有限度開放代孕，讓有生育困難的人擁有一線「生」機。

曾啟瑞表示，代孕爭議難解，關鍵在於社會普遍擔憂女性子宮被商業化、甚至淪為剝削工具。制度設計應清楚畫定「非商業代孕」，限定適用對象，如先天無子宮、因重大疾病不適合懷孕，或因產後大出血、子宮切除而喪失懷孕能力的女性，而非單純為了維持身材或個人偏好。他直言，若條件不設限，確實容易傾斜至商業化，也會加深社會疑慮。

曾啟瑞說，過去曾遇過無子宮或懷孕高風險患者，只能被迫轉介至美國、泰國等進行代孕，但費用高昂，往往只有經濟條件優渥者負擔得起，「為什麼生育的權利，只能留給有錢人？」他認為，若台灣能建立清楚、可監管的代孕制度，反而能避免民眾鋌而走險赴海外，降低法律與人權風險。

他認為，代孕制度在國外已行之有年，該避開的亂象，台灣可從法治制度上避免，如中國大陸富豪赴美大量生育，引發倫理爭議的案例，從這些案例中，可於法令中提出限制的條件，避免極端案例發生。

曾啟瑞說，台灣在捐精、捐卵制度上，僅提供固定補助金額，男性八千元、女性九萬九千元，這樣的金額作為營養金，金額並不會大到讓捐精捐卵者因此致富，其概念屬於「善意第三者」，未造成牟利或剝削問題，代孕也能循此方式，降低牟利或剝削風險。

曾啟瑞坦言，以目前社會氛圍，代孕短期內恐怕仍難通過。他建議可分階段推動，先開放單身女性與同性伴侶使用人工生殖技術，再逐步討論代孕。他強調，代孕不該被簡化為道德對立，而應回到醫療需求與基本人權討論，「在嚴格規範下，給真正需要的人一條路走，是社會可以思考的方向。」

